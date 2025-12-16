baalt van het feit dat Manchester United hem afgelopen zomer het gevoel gaf dat hij weg mocht. De Portugese superster van The Red Devils werd afgelopen zomer veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Saudische Al-Hilal. Zelf wilde Fernandes niet vertrekken omdat hij van Manchester United houdt.

De inmiddels 31-jarige Fernandes maakte eind januari 2020 voor 65 miljoen euro de overstap van Sporting Portugal naar Manchester United en ontpopte zich vrijwel direct tot een van de sterkhouders. Vooralsnog speelde hij 307 wedstrijden voor de gevallen Premier League-club, waarin hij goed was voor liefst 103 doelpunten en 93 assists.

Afgelopen zomer werd er flink aan hem getrokken, zo onthult Fernandes tegenover Canal 11. "De president van Al-Hilal belde me afgelopen zomer om te vragen of ik naar de club wilde komen om direct mee te doen aan het WK voor clubs. We kennen elkaar al sinds 2023, dus het lijntje was kort", aldus de Portugese middenvelder.

"De clubleiding gaf me het gevoel dat ik moest vertrekken. Ik heb dat ook tegen hen uitgesproken, maar ze hadden niet het lef om het rechtstreeks tegen me te zeggen", gaat Fernandes verder. "Ik besloot te blijven, omdat ik van deze club hou, maar het deed me pijn dat ik het gevoel kreeg dat ze het niet erg vonden als ik wegging. Het geld leek belangrijker dan mijn gevoel."

Fernandes wil alleen maar het beste voor Manchester United, waardoor het hem pijn deed dat de club van hem af leek te willen. "Ik snapte het niet. Ik ben altijd beschikbaar en geef alles wat ik heb. En dan zie je om je heen spelers die de club niet waarderen en niet verdedigen zoals ik dat deed. Dat maakte me heel verdrietig", besluit teleurgesteld.