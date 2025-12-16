Live voetbal 1

Van de Ven doet boekje open over transfer naar Wolfsburg: 'Feyenoord, PSV en AZ waren ook geïnteresseerd'

Micky van de Ven Tottenham Hotspur
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
16 december 2025, 16:26

Micky van de Ven heeft bij The Overlap een boekje open gedaan over de voor hem hectische transferzomer van 2021. Hij verkaste op de laatste dag van de transfermarkt naar VfL Wolfsburg, maar ook Feyenoord en PSV wilden hem inlijven.

Van de Ven staat momenteel onder contract bij Tottenham Hotspur, waar hij niet meer uit de basis is weg te denken. In de zomer van 2021 maakte de linksbenige verdediger vanuit de Keuken Kampioen Divisie voor 3,5 miljoen euro de overstap naar VfL Wolfsburg. Toch was een transfer naar de Bundesliga geen uitgemaakte zaak.

Artikel gaat verder onder video

"Tot op de laatste dag wilden Feyenoord, PSV en Wolfsburg me hebben", aldus Van de Ven over zijn eerste transfer. "PSV, Feyenoord en AZ wilden me hebben, maar Wolfsburg was een zomer eerder ook al gekomen. Toen wilde ik nog niet weg uit Volendam."

Waarom ik niet voor PSV koos? Zij hadden op dat moment al drie linkercentrumverdedigers, dus toen vroeg ik me af: wat ga ik doen daar? Ik wilde er zeker van zijn dat ik mijn kans zou krijgen", is Van de Ven duidelijk. "Elke club heeft op dat moment natuurlijk geweldige plannen met je, maar bij PSV had ik het gevoel dat ik niet echt mijn kans zou krijgen."

Daarnaast had Van de Ven een aanbod van Feyenoord op zak. "Over Feyenoord had ik wel een veel beter gevoel en het was voor mij altijd tussen Wolfsburg en Feyenoord. Maar over Wolfsburg had ik zo’n goed gevoel en zij bleven altijd in contact en steunden mij voor een lange tijd", vervolgt de centrale verdediger.

"Uiteindelijk heb ik de beslissing gemaakt, samen met mijn vader en Mino Raiola. We maakten de beslissing op de laatste dag van de transferwindow. Dat was echt de meest chaotische dag uit mijn hele leven. Ik belde die dag met Arne Slot, met Mark van Bommel, die toen bij Wolfsburg zat en met PSV-trainer Roger Schmidt. Op een gegeven moment moest ik snel een keuze maken en had ik het beste gevoel bij Wolfsburg. Als ik terugkijk heb ik zeker de goede keuze gemaakt", concludeert Van de Ven.

Na twee seizoenen in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg maakte Van de Ven in de zomer van 2023 de overstap naar Tottenham Hotspur. De Londense club telde een bedrag van liefst veertig miljoen euro neer voor de linkspoot, die zich inmiddels ook heeft ontwikkeld tot international van het Nederlands elftal. De 1,93 meter lange verdediger kwam vooralsnog tot zeventien interlands.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gijp/Tomiyasu

Van der Gijp begrijpt niets van komst Tomiyasu naar Ajax: 'Hij gaat nooit spelen'

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
Feyenoord-speler Quinten Timber

Valentijn Driessen stoort zich aan gedrag Quinten Timber: 'Continu wegwerpgebaren'

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
Robin van Persie Feyenoord

Van Persie hoeft nog niet te vrezen voor ontslag: ‘Geloof niet dat daar nu sprake van is’

  • Gisteren, 19:59
  • Gisteren, 19:59
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 24 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
15
3
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel