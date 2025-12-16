heeft bij The Overlap een boekje open gedaan over de voor hem hectische transferzomer van 2021. Hij verkaste op de laatste dag van de transfermarkt naar VfL Wolfsburg, maar ook Feyenoord en PSV wilden hem inlijven.

Van de Ven staat momenteel onder contract bij Tottenham Hotspur, waar hij niet meer uit de basis is weg te denken. In de zomer van 2021 maakte de linksbenige verdediger vanuit de Keuken Kampioen Divisie voor 3,5 miljoen euro de overstap naar VfL Wolfsburg. Toch was een transfer naar de Bundesliga geen uitgemaakte zaak.

Artikel gaat verder onder video

"Tot op de laatste dag wilden Feyenoord, PSV en Wolfsburg me hebben", aldus Van de Ven over zijn eerste transfer. "PSV, Feyenoord en AZ wilden me hebben, maar Wolfsburg was een zomer eerder ook al gekomen. Toen wilde ik nog niet weg uit Volendam."

Waarom ik niet voor PSV koos? Zij hadden op dat moment al drie linkercentrumverdedigers, dus toen vroeg ik me af: wat ga ik doen daar? Ik wilde er zeker van zijn dat ik mijn kans zou krijgen", is Van de Ven duidelijk. "Elke club heeft op dat moment natuurlijk geweldige plannen met je, maar bij PSV had ik het gevoel dat ik niet echt mijn kans zou krijgen."

Daarnaast had Van de Ven een aanbod van Feyenoord op zak. "Over Feyenoord had ik wel een veel beter gevoel en het was voor mij altijd tussen Wolfsburg en Feyenoord. Maar over Wolfsburg had ik zo’n goed gevoel en zij bleven altijd in contact en steunden mij voor een lange tijd", vervolgt de centrale verdediger.

"Uiteindelijk heb ik de beslissing gemaakt, samen met mijn vader en Mino Raiola. We maakten de beslissing op de laatste dag van de transferwindow. Dat was echt de meest chaotische dag uit mijn hele leven. Ik belde die dag met Arne Slot, met Mark van Bommel, die toen bij Wolfsburg zat en met PSV-trainer Roger Schmidt. Op een gegeven moment moest ik snel een keuze maken en had ik het beste gevoel bij Wolfsburg. Als ik terugkijk heb ik zeker de goede keuze gemaakt", concludeert Van de Ven.

Na twee seizoenen in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg maakte Van de Ven in de zomer van 2023 de overstap naar Tottenham Hotspur. De Londense club telde een bedrag van liefst veertig miljoen euro neer voor de linkspoot, die zich inmiddels ook heeft ontwikkeld tot international van het Nederlands elftal. De 1,93 meter lange verdediger kwam vooralsnog tot zeventien interlands.