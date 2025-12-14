Quinten Timber was na de nederlaag van Feyenoord tegen Ajax prikkelbaar. De middenvelder baarde na afloop opzien met een opmerking richting NOS-verslaggever Arman Avsaroglu, toen het gesprek ging over de sportieve situatie van de Rotterdammers.
Feyenoord ging zondag in De Klassieker met 2-0 onderuit en kende daarmee een moeizame week, na de pijnlijke nederlaag tegen FCSB eerder in de Europa League. Timber wilde echter niets weten van een verband tussen die Europese dreun en het optreden tegen Ajax. “Dit is ook voetbal. Binnen twee dagen mogen we alweer een wedstrijd spelen en ook nog een Klassieker, een wedstrijd op zich. Dus daar had het niet mee te maken.”
Ook het woord ‘crisis’ wees de Oranje-international resoluut van de hand. “We zijn fortunate dat we over een paar dagen weer mogen spelen. Over drie dagen mogen we weer een wedstrijd spelen. Heerenveen (voor de KNVB Beker, red.) wordt heel belangrijk. Morgen moet de knop weer om, maar natuurlijk moeten we hier van leren. Het is nooit leuk om te verliezen, helemaal bij Ajax, dus het moet wel beter."
Het interview kreeg vervolgens een opvallende wending toen Avsaroglu de situatie schetste en stelde dat het inmiddels december is en Feyenoord sportief gezien al twee prijzen lijkt te zijn kwijtgeraakt: het kampioenschap en de Europa League. “We zijn nog niet eens halverwege”, concludeerde de verslaggever. Die opmerking schoot bij Timber duidelijk in het verkeerde keelgat. “Kijk, jij zegt dat. Die mindset is misschien de reden dat jij daar staat en ik hier.”
De Feyenoord-aanvoerder bleef daarna hameren op weerbaarheid en vooruitkijken. “Wij geven niet op en over drie dagen moeten we gewoon weer spelen”, vervolgde Timber. “De knop moet om en we moeten weer gas geven. Hoe ik die knop omzet? Door morgen weer op te staan. Leren van wat er fout ging vandaag en duidelijk maken in de groep dat het anders en beter moet.”
Dat vooruitkijken gebeurt bij Feyenoord in lastige omstandigheden. Anis Hadj Moussa en Oussama Targhalline vertrekken maandag naar de Afrika Cup, terwijl Luciano Valente en Bart Nieuwkoop zich tijdens de Klassieker geblesseerd moesten laten vervangen. De ziekenboeg in De Kuip raakt daarmee steeds voller. “Dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijk. Dat is ook voetbal. Het gebeurt natuurlijk ook bij andere teams, dat er geblesseerde spelers zijn. Maar dat is geen excuus om er woensdag niet te staan”, besloot Timber.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Feijenoord doet een Arne Slotje. Het kopieert de sportieve crisis van de club uit Liverpool. Nederlaag na nederlaag. Het lachertje van Europa nu ook van de nummer 10 van Roemenie verloren wordt. Ik vrees dat feijenoord een middenmoter is geworden met de prestaties van de laatste periode. Ze hadden geluk door de eerste 5 wedstrijden alleen maar in Rotterdam te hoeven spelen. Daarnaast ook veel tegen de kleintjes. Dat heeft de diepe problemen binnen de club gemaskeerd. Maar het grootste probleem is wel het gebrek aan zelfreflectie. Nee dit feijenoord zinkt verder weg in het moeras. Nu ook draver Hadj moussa vertrekt wordt het nog lastiger voor feijenoord.
Het wordt morgen gewoon wakker worden met een kater. En ja, voor mij is dit een crisis. Niet omdat alles definitief verloren is, maar omdat het aan scherpte, urgentie en overtuiging ontbreekt. Quinten, als jij dat 12e shirt draagt en jezelf zo nadrukkelijk profileert met je mindset, dan mag daar ook structureel iets tegenover staan op het veld. Dat gebeurt nu te weinig. Europees lig je eruit en in de competitie laat je het liggen op momenten dat het moet. Dan mag een journalist dat benoemen, zeker na zo’n week. En ja, ik geniet ook van de bravoure van Robin van Persie als hij zegt dat Feyenoord–PSV de echte topwedstrijd is. Maar zulke uitspraken zijn pas iets waard als je ze kracht bijzet met daden. Niet met woorden, maar door Ajax met 1–5 van het veld te spelen en negentig minuten te domineren. Als het aan mij ligt, blijven dit soort wedstrijden niet zonder gevolgen. Dit niveau is simpelweg niet acceptabel voor een club met deze ambities.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Feijenoord doet een Arne Slotje. Het kopieert de sportieve crisis van de club uit Liverpool. Nederlaag na nederlaag. Het lachertje van Europa nu ook van de nummer 10 van Roemenie verloren wordt. Ik vrees dat feijenoord een middenmoter is geworden met de prestaties van de laatste periode. Ze hadden geluk door de eerste 5 wedstrijden alleen maar in Rotterdam te hoeven spelen. Daarnaast ook veel tegen de kleintjes. Dat heeft de diepe problemen binnen de club gemaskeerd. Maar het grootste probleem is wel het gebrek aan zelfreflectie. Nee dit feijenoord zinkt verder weg in het moeras. Nu ook draver Hadj moussa vertrekt wordt het nog lastiger voor feijenoord.
Het wordt morgen gewoon wakker worden met een kater. En ja, voor mij is dit een crisis. Niet omdat alles definitief verloren is, maar omdat het aan scherpte, urgentie en overtuiging ontbreekt. Quinten, als jij dat 12e shirt draagt en jezelf zo nadrukkelijk profileert met je mindset, dan mag daar ook structureel iets tegenover staan op het veld. Dat gebeurt nu te weinig. Europees lig je eruit en in de competitie laat je het liggen op momenten dat het moet. Dan mag een journalist dat benoemen, zeker na zo’n week. En ja, ik geniet ook van de bravoure van Robin van Persie als hij zegt dat Feyenoord–PSV de echte topwedstrijd is. Maar zulke uitspraken zijn pas iets waard als je ze kracht bijzet met daden. Niet met woorden, maar door Ajax met 1–5 van het veld te spelen en negentig minuten te domineren. Als het aan mij ligt, blijven dit soort wedstrijden niet zonder gevolgen. Dit niveau is simpelweg niet acceptabel voor een club met deze ambities.