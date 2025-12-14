was na de nederlaag van Feyenoord tegen Ajax prikkelbaar. De middenvelder baarde na afloop opzien met een opmerking richting NOS-verslaggever Arman Avsaroglu, toen het gesprek ging over de sportieve situatie van de Rotterdammers.

Feyenoord ging zondag in De Klassieker met 2-0 onderuit en kende daarmee een moeizame week, na de pijnlijke nederlaag tegen FCSB eerder in de Europa League. Timber wilde echter niets weten van een verband tussen die Europese dreun en het optreden tegen Ajax. “Dit is ook voetbal. Binnen twee dagen mogen we alweer een wedstrijd spelen en ook nog een Klassieker, een wedstrijd op zich. Dus daar had het niet mee te maken.”

Ook het woord ‘crisis’ wees de Oranje-international resoluut van de hand. “We zijn fortunate dat we over een paar dagen weer mogen spelen. Over drie dagen mogen we weer een wedstrijd spelen. Heerenveen (voor de KNVB Beker, red.) wordt heel belangrijk. Morgen moet de knop weer om, maar natuurlijk moeten we hier van leren. Het is nooit leuk om te verliezen, helemaal bij Ajax, dus het moet wel beter."

Het interview kreeg vervolgens een opvallende wending toen Avsaroglu de situatie schetste en stelde dat het inmiddels december is en Feyenoord sportief gezien al twee prijzen lijkt te zijn kwijtgeraakt: het kampioenschap en de Europa League. “We zijn nog niet eens halverwege”, concludeerde de verslaggever. Die opmerking schoot bij Timber duidelijk in het verkeerde keelgat. “Kijk, jij zegt dat. Die mindset is misschien de reden dat jij daar staat en ik hier.”

De Feyenoord-aanvoerder bleef daarna hameren op weerbaarheid en vooruitkijken. “Wij geven niet op en over drie dagen moeten we gewoon weer spelen”, vervolgde Timber. “De knop moet om en we moeten weer gas geven. Hoe ik die knop omzet? Door morgen weer op te staan. Leren van wat er fout ging vandaag en duidelijk maken in de groep dat het anders en beter moet.”

Dat vooruitkijken gebeurt bij Feyenoord in lastige omstandigheden. Anis Hadj Moussa en Oussama Targhalline vertrekken maandag naar de Afrika Cup, terwijl Luciano Valente en Bart Nieuwkoop zich tijdens de Klassieker geblesseerd moesten laten vervangen. De ziekenboeg in De Kuip raakt daarmee steeds voller. “Dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijk. Dat is ook voetbal. Het gebeurt natuurlijk ook bij andere teams, dat er geblesseerde spelers zijn. Maar dat is geen excuus om er woensdag niet te staan”, besloot Timber.