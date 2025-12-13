Live voetbal 9

Ongelukkige combinatie: op het shirt van Feyenoord in De Klassieker staat 'A jax'

13 december 2025, 16:50

Feyenoord speelt zondag tegen Ajax in het gloednieuwe 'Twaalfde Shirt', het vierde tenue dat Castore samen met de club heeft ontworpen. Het shirt is sinds gisteren (vrijdag) te koop. Voor dit tenue is een unieke rugbedrukking ontwikkeld. In de rugnummers zijn maar liefst 2.945 voornamen van  Feyenoord-supporters verwerkt, die voortkomen uit een actie waarbij supporters zich hiervoor in konden schrijven. Dat heeft er echter ook toe geleid dat de letters 'A Jax' zichtbaar zijn op het shirt.

Op een foto die rondgaat op sociale media is te zien dat één naam eindigt op een A en dat die naam wordt opgevolgd door de naam 'Jax'. Zo staat er dus, weliswaar met een spatie, 'A Jax'. "Leuk hoor, die namen op het supportersshirt", schrijft de fan die het opmerkte.

Het shirt is ontwikkeld als vierde tenue in het seizoen 2025/26. Het is het twaalfde shirt dat Castore samen met Feyenoord heeft ontworpen. Het ontwerptraject begon met maar liefst 3.929 inzendingen van supporters. Daaruit werden twaalf mogelijke shirts geselecteerd, waarover het legioen via twee stemrondes zijn stem kon uitbrengen.

Het winnende ontwerp wordt gedragen door zowel Feyenoord 1 als Feyenoord Vrouwen 1. De officiële primeur volgt aanstaande zondag tijdens Ajax – Feyenoord. Het shirt blijft bovendien niet beperkt tot dit seizoen, want ook in 2026-2027 zal Het Twaalfde Shirt op het veld te zien zijn. Castore heeft ervoor gekozen in het logo het woordmerk ‘Castore’ te vervangen door ‘het legioen’, als blijk van waardering voor de cruciale rol van de supporters bij dit project.

Het is overigens een prachtig shirt maar het is inderdaad niet zo handig gedaan..

