Ajax moet werk maken van de winterse komst van , vindt Valentijn Driessen. De middenvelder van FC Groningen wordt in de Johan Cruijff ArenA gezien als de nieuwe controleur, maar zou in januari aanzienlijk duurder zijn dan over een halfjaar.

Sinds het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford is Ajax op zoek naar een nieuwe ervaren verdedigende middenvelder. Afgelopen zomer werd deze niet gehaald; in plaats daarvan besloot Alex Kroes de talentvolle James McConnell te huren van Liverpool. Hij wist tot dusver nog geen potten te breken in Amsterdam, dus wil Ajax deze winter een nieuwe poging wagen voor een goede controleur.

Eerder wist journalist Mike Verweij te melden dat Resink een 'gelimiteerde afkoopsom in zijn contract schijnt te hebben' van zes miljoen euro. Die clausule zou echter pas in de zomer gelden. In de winter zou hij aanzienlijk duurder zijn, zegt de journalist vrijdag in Kick-Off. “Dan kunnen ze tien, elf miljoen vragen. Als dat geld er niet is, dan kun je toch niet kopen?”

Onderhandelen met FC Groningen

Toch is Driessen niet overtuigd. “Je kan toch onderhandelen met Groningen? Daar moet je toch alles op inzetten? Dat is dan je man. Dan kun je doorbouwen.” Verweij reageert: “Jij denkt dat Groningen een van z’n beste spelers in de winterstop zomaar laat gaan naar Ajax voor een vriendenprijsje?”

Maar, zo concludeert Driessen: “Als je niet onderhandelt, weet je zeker dat hij niet komt.” Mocht Ajax op zoek gaan naar een huurling tot het einde van het seizoen, dan heeft Driessen daar weinig vertrouwen in. “Het zal wel een heel goede zijn, die te huren is. Ik denk dat het wel een basisspeler is bij een heel grote club”, zegt hij cynisch.