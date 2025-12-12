Live voetbal 1

Wanneer moet Stije Resink naar Ajax komen? Journalisten zijn het oneens

Fred Grim met Stije Resink
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
12 december 2025, 18:15

Ajax moet werk maken van de winterse komst van Stije Resink, vindt Valentijn Driessen. De middenvelder van FC Groningen wordt in de Johan Cruijff ArenA gezien als de nieuwe controleur, maar zou in januari aanzienlijk duurder zijn dan over een halfjaar.

Sinds het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford is Ajax op zoek naar een nieuwe ervaren verdedigende middenvelder. Afgelopen zomer werd deze niet gehaald; in plaats daarvan besloot Alex Kroes de talentvolle James McConnell te huren van Liverpool. Hij wist tot dusver nog geen potten te breken in Amsterdam, dus wil Ajax deze winter een nieuwe poging wagen voor een goede controleur.

Artikel gaat verder onder video

Eerder wist journalist Mike Verweij te melden dat Resink een 'gelimiteerde afkoopsom in zijn contract schijnt te hebben' van zes miljoen euro. Die clausule zou echter pas in de zomer gelden. In de winter zou hij aanzienlijk duurder zijn, zegt de journalist vrijdag in Kick-Off. “Dan kunnen ze tien, elf miljoen vragen. Als dat geld er niet is, dan kun je toch niet kopen?”

Onderhandelen met FC Groningen

Toch is Driessen niet overtuigd. “Je kan toch onderhandelen met Groningen? Daar moet je toch alles op inzetten? Dat is dan je man. Dan kun je doorbouwen.” Verweij reageert: “Jij denkt dat Groningen een van z’n beste spelers in de winterstop zomaar laat gaan naar Ajax voor een vriendenprijsje?”

Maar, zo concludeert Driessen: “Als je niet onderhandelt, weet je zeker dat hij niet komt.” Mocht Ajax op zoek gaan naar een huurling tot het einde van het seizoen, dan heeft Driessen daar weinig vertrouwen in. “Het zal wel een heel goede zijn, die te huren is. Ik denk dat het wel een basisspeler is bij een heel grote club”, zegt hij cynisch.

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
15
2
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25
6
Groningen
15
0
23

Complete Stand

