Van der Vaart: ‘Krijg het niet uit mijn strot, maar ik raak gecharmeerd van Weghorst’

Rafael van der Vaart in het stadion van Ajax
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
11 december 2025, 17:03

Rafael van der Vaart heeft zich in het verleden meermaals negatief uitgelaten over Wout Weghorst, maar inmiddels is hij redelijk bijgedraaid, zo geeft hij toe in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International. De oud-middenvelder is blij met de arbeid die de spits levert.

Van der Vaart heeft zich in het verleden meermaals negatief uitgelaten over Weghorst. Zo stelde hij in september vorig jaar dat de aanvaller net zo irritant is als toenmalig PSV-aanvaller Noa Lang. “Weghorst gedraagt zich ook op een manier waar ik me als ploeggenoot kapot aan zou ergeren. Het moet de Wout Weghorst-show zijn”, zo stelde de analist destijds.

Die mening staat Van der Vaart inmiddels niet meer achter. “Ik krijg het niet uit mijn strot, maar ik raak langzaam gecharmeerd van Weghorst”, geeft hij toe in de Pak Schaal Podcast. Dat komt volgens hem vooral doordat de spits goed weet wat er nodig is qua strijd in wedstrijden.

“Kijk, tegen Chelsea krijgt hij rood, maar hij was bezig met dit, met dat, maakte nog een penalty”, gaat Van der Vaart verder. Overigens was het Kenneth Taylor die rood kreeg bij Chelsea. Weghorst werd halverwege gewisseld, nadat hij vlak voor rust een penalty had weggegeven en daarvoor een gele kaart ontving. De 109-voudig international beaamt dat Weghorst wel een nuttige speler is voor Ajax. “Maar het is inderdaad geen Kluivert, Pettersson of Bergkamp.”

