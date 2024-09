Van der Vaart vindt één speler van Ajax minstens net zo irritant als Noa Lang

Rafael van der Vaart is allesbehalve gecharmeerd van het gedrag van . De oud-voetballer en analist verwijt de spits van Ajax oncollegiaal en theatraal gedrag.

Van der Vaart probeert maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport een punt te maken over het gedrag van Weghorst. Hij haalt daarvoor PSV-aanvaller Noa Lang aan. “Noa Lang gedraagt zich op een bepaalde manier. Dat kan irritant zijn en vinden heel veel mensen vervelend. Maar Weghorst gedraagt zich ook op een manier waar ik me als ploeggenoot kapot aan zou ergeren. Het moet de Wout Weghorst-show zijn”, zegt Van der Vaart.

Van der Vaart is van mening dat Weghorst zich tijdens het afgelopen EK oncollegiaal opstelde tegenover Oranje-teamgenoot Memphis Depay. “Koeman heeft op het EK duidelijk tegen Weghorst gezegd: jij bent pinchhitter. Hij scoort in de eerste wedstrijd (tegen Polen, red.) en doet het goed en dat zit hij toch te azen op die basisplek, terwijl hij zijn rol kent. Dat is ook niet collegiaal naar Memphis toe”, vindt de oud-international.

Van der Vaart is echter nog niet uitgeraasd over Weghorst: “Hij bespeelt mensen, zodat hij populair wordt. Ik vraag me dan af: is dat wel écht? Heel Nederland riep dat Wout Weghorst erin moest. Ik vond het één grote show.”

