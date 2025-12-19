PSV gaat deze winter de transfermarkt op als daadwerkelijk de overstap naar Fenerbahçe gaat maken, zo verzekert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Volgens de journalist is 'de kans levensgroot aanwezig' dat (N.E.C.) aangeboden gaat worden in Eindhoven.

Fabrizio Romano maakte eerder deze vrijdag melding van een akkoord over een transfer van Veerman naar Fener. De speler zou er zelf al uit zijn met de Turkse grootmacht, die gebruik zou maken van een clausule in zijn PSV-contract die hem in staat stelt voor 'meer dan 20 miljoen euro' te vertrekken.

'Goudgerand salarisvoorstel voor Joey Veerman'

Artikel gaat verder onder video

Elfrink houdt het op een bedrag dat 'rond de 25 miljoen euro' zou liggen. Voor Veerman zelf ligt in Istanbul bovendien 'een goudgerand salarisvoorstel' klaar, aldus de clubwatcher. Fenerbahçe zou zich overigens nog niet officieel bij PSV gemeld hebben, maar vanwege bovengenoemde clausule is de transfer van Veerman 'in principe een formaliteit', te meer omdat de middenvelder zelf open lijkt te staan voor de stap naar Turkije.

De vertrekclausule in Veermans contract verloopt vermoedelijk ergens halverwege januari. PSV heeft zodoende ruim de tijd om een vervanger aan te trekken voordat de winterse transferperiode eindigt. Die vervanger speelt mogelijk in Nijmegen: Elfrink schrijft dat de 22-jarige Sano 'hoogstwaarschijnlijk' zal worden aangeboden als Veerman daadwerkelijk vertrekt. De enkelvoudig Japans international ligt bij N.E.C. nog vast tot medio 2028.

Kapteijns noemt nóg drie kandidaten om Veerman te vervangen bij PSV

Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns ziet Sano als één van de mogelijke kandidaten om Veerman op te volgen in Eindhoven, maar noemt nóg drie namen. De eerste is Fenerbahçe-speler (en oud-Feyenoorder) Sebastian Szymanski, die in Turkije al aan PSV wordt gelinkt. Ook Gustavo Hamer (Sheffield United), die afgelopen zomer al op de radar van PSV stond, lijkt Kapteijns nog steeds een optie. Tot slot noemt de journalist ook Stije Resink (FC Groningen), die zich ook in de belangstelling van Ajax zou mogen verheugen. Resink heeft naar verluidt een clausule in zijn contract die komende zomer pas ingaat, waardoor hij dan voor zes miljoen euro op te pikken zou zijn. In januari zou Groningen echter nog kunnen vragen wat het wil voor de aanvoerder.