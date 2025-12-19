PSV en Fenerbahçe hebben een akkoord bereikt over de transfer van , zo meldt Fabrizio Romano op X. De Turkse grootmacht betaalt een bedrag van meer dan 20 miljoen euro voor de Volendamse middenvelder.

Romano schrijft op X dat Fenerbahçe de vertrekclausule in het contract van Veerman - dat nog doorloopt tot medio 2028 - heeft geactiveerd. PSV kan derhalve een bedrag van 'meer dan 20 miljoen euro' tegemoet zien voor de speler die vier jaar geleden voor zo'n zes miljoen euro overkwam van sc Heerenveen. Veerman is bovendien persoonlijk al rond met Fenerbahçe, waardoor niets zijn overstap naar de Turkse Süper Lig meer in de weg lijkt te staan.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft op X dat PSV en het management van Veerman een afkoopclausule voor deze winter hadden afgesproken die 'tot een bepaalde datum' geldig zou zijn. "PSV zit dus niet aan het stuur en wist dat dit scenario zich zou kunnen voordoen", schrijft de journalist.

Veerman staat sinds januari 2022 onder contract bij PSV en maakt dus nét de vier jaar niet vol in Eindhovense dienst. De middenvelder kwam sinds zijn komst tot 177 wedstrijden in het rood en wit en was daarin goed voor 31 doelpunten en 59 assists. Met PSV won Veerman de afgelopen twee seizoenen de landstitel, terwijl in 2022 en 2023 de KNVB Beker werd veroverd.

Bij Fenerbahçe, dat momenteel met drie punten achterstand op koploper Galatasaray tweede staat in de Turkse Süper Lig, komt Veerman te spelen onder trainer Domenico Tedesco. De voormalig bondscoach van België volgde eerder dit seizoen de ontslagen José Mourinho op. In de kleedkamer teft Veerman in Jayden Oosterwolde (ex-FC Twente) in ieder geval één speler met wie hij Nederlands kan spreken. Ook Edson Álvarez en Sebastian Szymanski kennen, bij respectievelijk Feyenoord en Ajax, een verleden in de Eredivisie. Turkse media melden overigens dat PSV juist belangstelling heeft in Szymanski en deze winter dus mogelijk nóg een keer zaken met Fenerbahçe zou kunnen gaan doen.