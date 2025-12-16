PSV bekert eenvoudig verder, maar verliest maar liefst drie spelers aan blessures

PSV heeft dinsdag een eenvoudige overwinning geboekt in het bekertoernooi. Tegen Tweede Divisionist GVVV Veenendaal wonnen de Eindhovenaren 3-0. Wel vielen er drie spelers bij de thuisploeg geblesseerd uit.

De fysieke malaise begon al voor het eerste fluitsignaal. Nick Olij, die eigenlijk zijn PSV-debuut had moeten maken dinsdag, raakte in de warming-up geblesseerd. Hij voelde zijn lies en kon niet starten, waardoor Matej Kovar weer onder de lat begon.

Artikel gaat verder onder video

PSV, dat onder andere met Sergiño Dest, Guus Til en Ricardo Pepi startte, kwam heel snel uit de startblokken. Het was duidelijk dat de ploeg van Peter Bosz zo snel mogelijk op een veilige marge wilde staan. Na twee fraaie aanvallen stond het al 2-0: man in vorm Guus Til en Paul Wanner zorgden ervoor dat hun namen op scoreboard verschenen. Vervolgens nam PSV de voet van het gaspedaal af. GVVV voetbalde steeds meer mee met de koploper van de Eredivisie. De club uit Veenendaal speelde ook enkele kleine kansen bij elkaar.

Scoren deed de uitploeg echter niet; het slechte nieuws kwam vooral vanuit de eigen ploeg. Couhaib Driouech kon namelijk niet verder en werd gewisseld. In de tweede helft speelde PSV het duel rustig uit en scoorde het nog een keer: Ivan Perisic kopte een voorzet binnen. Toch viel ook in deze helft een blessuregeval te noteren: Mauro Júnior moest gewisseld worden. Een probleemloze avond voor de ploeg van Bosz qua uitslag, maar niet qua fysieke status.