Opsteker voor Ajax en Grim: Berghuis traint weer mee

Ajax-speler Steven Berghuis
Foto: © Imago
2 reacties
Mingus Niesten
16 december 2025, 22:09

Een opsteker voor Ajax en Fred Grim: Steven Berghuis traint weer mee met de groep. Dat blijkt uit foto's die de club dinsdag op X heeft gezet.

Berghuis was aan het begin van het seizoen basisspeler onder John Heitinga, maar raakte dat privilege op een gegeven moment kwijt. Niet veel later zou hij ook een liesblessure oplopen, die hem nu al zo'n twee maanden aan de kant houdt.

Maar het is duidelijk dat de rechtsbuiten nu op de weg terug is. Berghuis is namelijk te zien op de trainingsfoto's die Ajax dinsdag deelde. De rol op rechtsbuiten wordt momenteel ingevuld door Oscar Gloukh, die ook de vrijheid krijgt om naar binnen te komen.

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt uitgesloten dat Berghuis deze jaargang nog een basisplaats krijgt. Woensdag staat een uitduel met Excelsior Maassluis op het programma in de beker, zaterdag volgt het laatste duel van de eerste seizoenshelft. Dan moet Ajax naar Nijmegen voor een uitwedstrijden met NEC. Omdat die wedstrijden elkaar snel opvolgen, lijken twee invalbeurten het hoogst haalbare voor de oud-Feyenoorder.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
2.863 Reacties
876 Dagen lid
13.508 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kan echt best zijn dat hij al tien dagen aan het meetrainen is. Dat is heel erg fijn voor hem/Ajax.

Docker
373 Reacties
29 Dagen lid
935 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Langzaam aan komt er een nieuwe generatie voetballers aan die Berghuis wellicht naar de uitgang gaan spelen. Van mij mag het. Berghuis heeft zijn langste tijd onderhand wel gehad.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

