Een opsteker voor Ajax en Fred Grim: traint weer mee met de groep. Dat blijkt uit foto's die de club dinsdag op X heeft gezet.

Berghuis was aan het begin van het seizoen basisspeler onder John Heitinga, maar raakte dat privilege op een gegeven moment kwijt. Niet veel later zou hij ook een liesblessure oplopen, die hem nu al zo'n twee maanden aan de kant houdt.

Maar het is duidelijk dat de rechtsbuiten nu op de weg terug is. Berghuis is namelijk te zien op de trainingsfoto's die Ajax dinsdag deelde. De rol op rechtsbuiten wordt momenteel ingevuld door Oscar Gloukh, die ook de vrijheid krijgt om naar binnen te komen.

Het lijkt uitgesloten dat Berghuis deze jaargang nog een basisplaats krijgt. Woensdag staat een uitduel met Excelsior Maassluis op het programma in de beker, zaterdag volgt het laatste duel van de eerste seizoenshelft. Dan moet Ajax naar Nijmegen voor een uitwedstrijden met NEC. Omdat die wedstrijden elkaar snel opvolgen, lijken twee invalbeurten het hoogst haalbare voor de oud-Feyenoorder.