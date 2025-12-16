Fenerbahçe heeft bij Ajax geïnformeerd naar de transfervoorwaarden van . Dat meldt de Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu op X. De Ajax-middenvelder wordt al langer gelinkt aan een winters vertrek uit Amsterdam.

Afgelopen zomer leek de 23-jarige Taylor al op weg naar de uitgang bij Ajax, maar tot een transfer kwam het niet. FC Porto had nadrukkelijke belangstelling voor de middenvelder, maar de club van trainer Francesco Farioli kon niet aan de vraagprijs van Ajax voldoen. Naar verluidt vroegen de Amsterdammers een transfersom van zo'n 25 miljoen euro.

Taylor beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2027. Dit zorgt er normaal gesproken voor dat zijn transferwaarde alleen maar omlaag gaat. Het lijkt er dan ook op dat Ajax een lager bedrag verlangt. Wel wil de club dolgraag dat de reserveaanvoerder een nieuwe verbintenis tekent, maar vooralsnog weigert hij hierop in te gaan. Daardoor is de kans groot dat hij in komende transferperiode mag vertrekken.

Naast Fenerbahçe zou ook het Italiaanse Napoli wel oren hebben naar Taylor. De Italiaanse club kampt met de nodige problemen op het middenveld. Door de blessures van Kevin De Bruyne, Billy Gilmour en André-Frank Zambo Anguissa heeft Antonio Conte niet al te veel meer te kiezen. Komende winter is het voor de Napolitanen daarom de prioriteit om een nieuwe middenvelder binnen te halen.