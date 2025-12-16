Live voetbal 7

'Fenerbahçe informeert bij Ajax naar Kenneth Taylor'

Ajax-speler Kenneth Taylor
16 december 2025, 18:01

Fenerbahçe heeft bij Ajax geïnformeerd naar de transfervoorwaarden van Kenneth Taylor. Dat meldt de Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu op X. De Ajax-middenvelder wordt al langer gelinkt aan een winters vertrek uit Amsterdam.

Afgelopen zomer leek de 23-jarige Taylor al op weg naar de uitgang bij Ajax, maar tot een transfer kwam het niet. FC Porto had nadrukkelijke belangstelling voor de middenvelder, maar de club van trainer Francesco Farioli kon niet aan de vraagprijs van Ajax voldoen. Naar verluidt vroegen de Amsterdammers een transfersom van zo'n 25 miljoen euro.

Taylor beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2027. Dit zorgt er normaal gesproken voor dat zijn transferwaarde alleen maar omlaag gaat. Het lijkt er dan ook op dat Ajax een lager bedrag verlangt. Wel wil de club dolgraag dat de reserveaanvoerder een nieuwe verbintenis tekent, maar vooralsnog weigert hij hierop in te gaan. Daardoor is de kans groot dat hij in komende transferperiode mag vertrekken.

Naast Fenerbahçe zou ook het Italiaanse Napoli wel oren hebben naar Taylor. De Italiaanse club kampt met de nodige problemen op het middenveld. Door de blessures van Kevin De Bruyne, Billy Gilmour en André-Frank Zambo Anguissa heeft Antonio Conte niet al te veel meer te kiezen. Komende winter is het voor de Napolitanen daarom de prioriteit om een nieuwe middenvelder binnen te halen.

Docker
371 Reacties
29 Dagen lid
929 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Áls het al tot een transfer komt ga ik niet uit van 35. Dat lijkt me wat hoog gegrepen. Ruim geschat zou ik tussen de 20 en 25 gaan zitten. Wat een prima bedrag is.

ERIMIR
4.155 Reacties
527 Dagen lid
39.068 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Eens, 20-25 mln + 10% doorverkooppercentage. Taylor gaat ook niet veel meer beter worden.

CG
2.859 Reacties
876 Dagen lid
13.507 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als alleen de gewenste bedrag van minimaal 35 miljoen betaald wordt, dan kan/gaat hij weg.

Docker
371 Reacties
29 Dagen lid
929 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Áls het al tot een transfer komt ga ik niet uit van 35. Dat lijkt me wat hoog gegrepen. Ruim geschat zou ik tussen de 20 en 25 gaan zitten. Wat een prima bedrag is.

ERIMIR
4.155 Reacties
527 Dagen lid
39.068 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Eens, 20-25 mln + 10% doorverkooppercentage. Taylor gaat ook niet veel meer beter worden.

CG
2.859 Reacties
876 Dagen lid
13.507 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als alleen de gewenste bedrag van minimaal 35 miljoen betaald wordt, dan kan/gaat hij weg.

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

