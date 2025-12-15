Het Belgische Antwerp toont interesse in Ajax-verdediger Gaston Ávila, meldt Het Nieuwsblad maandagavond. Avila werd in het verleden voor 12,5 miljoen euro door Ajax overgenomen van Antwerp. De club van Marc Overmars wil hem nu terughalen.

Ávila was in de wilde transferzomer van 2023 één van de twaalf aankopen die toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax haalde. De Amsterdammers betaalden flink: 12,5 miljoen euro om de verdediger van Royal Antwerp FC over te nemen. Een succes werd Ávila echter niet; begin dit jaar werd hij tot het einde van 2025 verhuurd aan de Braziliaanse club Fortaleza, dat een optie tot koop bedong.

Door de degradatie van Fortaleza lijkt het onwaarschijnlijk dat die optie gelicht zal worden. Dat betekent dat de 24-jarige Argentijn in de winterstop weer terugkeert bij Ajax. Zijn verbintenis in Brazilië loopt op 31 december af, waardoor hij in principe terugkeert naar Amsterdam. De vraag is echter of Ajax daar op zit te wachten: Ávila wordt gezien als een grote miskoop en heeft nog geen moment overtuigd in het shirt van de club.

Antwerp biedt mogelijk een oplossing. Technisch directeur Marc Overmars ziet heil in een terugkeer van Ávila naar De Bosuil. De nummer acht van België wil de linksbenige verdediger graag op huurbasis overnemen van Ajax.

Er is echter ook interesse van andere clubs. Eerder werd al bekend dat São Paulo de Ajacied op het lijstje heeft staan, maar Ávila zelf geeft de voorkeur aan een terugkeer naar Europa. Het is nu aan Overmars om met Ajax-technisch directeur Alex Kroes tot een overeenkomst te komen. De Amsterdamse club wil in ieder geval dat het salaris van Avila grotendeels wordt overgenomen.