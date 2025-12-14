Fred Grim vindt dat meer respect verdient. Deze week kreeg Itakura kritiek van Ziggo Sport-analisten Wim Kieft en Theo Janssen. Zonder daar direct aan te refereren, zegt Grim dat ‘de afgelopen dagen’ meer respect voor Itakura getoond had moeten worden.

Op de persconferentie na Ajax – Feyenoord kreeg Grim van een Japanse journalist de vraag of Itakura met name het doel kreeg om landgenoot Ayase Ueda, de topscorer van de Eredivisie, onschadelijk te maken. “Dat was zeer zeker zijn doel. Ik denk dat we de afgelopen dagen sowieso wel wat meer respect mogen tonen voor een speler van het kaliber van Ko.”

“Hij heeft een periode wat minder speeltijd gehad, maar is nu weer minuten aan het maken. Verdedigend werd het steeds beter. Ook in deze wedstrijd zag je dat hij eigenlijk doorgroeide. Aan de bal was het bij vlagen ook goed, dus hij maakt stapjes”, aldus Grim.

Kritiek van Kieft en Janssen

Hij lijkt daarmee te refereren aan de kritiek bij Ziggo Sport. "Wij hadden allebei het gevoel dat het wat stabieler werd bij Ajax op het moment dat Itakura eruit ging”, zei Kieft na de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag. “Hij kan gewoon niet voetballen. En die diepe bal bij de 1-0, die moet hij goed inschatten. De bal is zo lang onderweg.”

Theo Janssen was nog scherper in zijn oordeel over de miljoenenaankoop van Ajax: "Itakura moet niet meer in de basis. In balbezit doet hij niet mee en verdedigend is hij kwetsbaar." Als alternatief schoof hij Youri Regeer naar voren: "Ja, eigenlijk iedere andere middenvelder die ze hebben." Ook kreeg Grim vlak voor de Klassieker van Hans Kraay junior te horen dat Itakura 'aan de bal verschrikkelijk' speelde in Azerbeidzjan.

Daarover zei Grim toen al: "Aan de bal was het minder. Nou ja, oké, dat is voor hem ook wennen. Nu hebben we natuurlijk een verandering plaats moeten laten vinden, nu Baas geschorst is. Het zijn niet mijn woorden dat Itakura niet kan voetballen. Iedere voetballer en voetbaldeskundige weet dat als je het spel voor je hebt, het makkelijker is dan op het middenveld, waar alles van alle kanten op je af komt. Dan is het voor hem nu wel eenvoudiger."