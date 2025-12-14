Een opmerkelijk interview van Hans Kraay junior met Fred Grim, zondag vlak voor de aftrap van Ajax - Feyenoord (14.30 uur). De verslaggever van ESPN confronteert de interim-trainer van Ajax in niet mis te verstane woorden met het in zijn ogen ondermaatse spel van in balbezit.

Volg Ajax – Feyenoord hier in ons liveblog

Fred kiest er zondagmiddag in de Klassieker tegen Feyenoord voor om Itakura als centrale verdediger op te stellen. In de laatste vier duels van Ajax speelde de Japanse zomeraanwinst als verdedigende middenvelder. Omdat Youri Baas geschorst is, is Itakura zondag centrumverdediger en speelt Youri Regeer als controleur op het middenveld.

Artikel gaat verder onder video

Kraay junior vindt Itakura in balbezit te zwak voor een plek op het middenveld. “Of ik dat met je eens ben?”, reageert Grim voor de camera van ESPN. De interim-trainer antwoordt dan: “Ik denk dat Ko in de eerste twee wedstrijden (tegen Benfica en FC Groningen, red.) best een redelijke voldoende gehaald heeft. De laatste wedstrijd tegen Qarabag (2-4 overwinning, red.) was ook niet onaardig in verdedigend opzicht.”

“Aan de bal was het verschrikkelijk”, onderbreekt Kraay junior de interim-trainer van Ajax. “Wat zeg je?”, vraagt Grim. Kraay junior herhaalt zijn zin.

“Aan de bal was het minder. Nou ja, oké, dat is voor hem ook wennen. Nu hebben we natuurlijk een verandering plaats moeten laten vinden, nu Baas geschorst is”, vervolgt Grim. “Het zijn niet mijn woorden dat Itakura niet kan voetballen. Iedere voetballer en voetbaldeskundige weet dat als je het spel voor je hebt, het makkelijker is dan op het middenveld, waar alles van alle kanten op je af komt. Dan is het voor hem nu wel eenvoudiger”, erkent de oefenmeester.