Zondagmiddag om 14.30 uur staat De Klassieker op het programma. Een immer beladen wedstrijd, die ook dit seizoen weer zeer belangrijk is. Om de eigen supporters warm te krijgen, delen Ajax en Feyenoord zondagochtend fraaie hypevideo's op de sociale kanalen.

De video van Feyenoord, die wat eerder online kwam, wordt vergezeld door de tekst: "Een kracht die je meedraagt. Overal waar je gaat." Met de 'kracht' wordt natuurlijk gedoeld op Feyenoord, een gevoel dat fans moet sterken in verschillende domeinen van het leven.

Artikel gaat verder onder video

Ajax heeft de hypevideo anders ingestoken. Bij de Amsterdammers ligt de focus meer op 'klassiek', met zwart-witte beelden en klassieke muziek. Tijdens de clip worden op fraaie wijze beelden getoond uit Klassiekers uit het verleden.

Een kracht die je meedraagt. Overal waar je gaat.#ajafey pic.twitter.com/iUx2HsPnha — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 14, 2025