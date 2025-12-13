In aanloop naar De Klassieker van aankomende zondag hebben Feyenoord-fans zich in grote getalen verzameld bij de afsluitende training. Op Varkenoord werden de Rotterdammers gesteund met flink wat vuurwerk. Ook circuleren er beelden van een Ajax-shirt dat door een Feyenoord-supporter in brand wordt gestoken.

Het Legioen was zaterdagmiddag aanwezig bij de laatste training voor het duel met aartsrivaal Ajax. Tijdens de laatste voorbereidingen voor De Klassieker steunden honderden Feyenoord-fans hun ploeg met vuurwerk. Dat zorgde voor een prachtige sfeer en leverde spectaculaire beelden op.

Toch circuleren er ook opvallende beelden vanuit Varkenoord. Te zien is hoe een brandend Ajax-shirt door een supporter omhoog wordt gehouden. Op de achtergrond klinken tevens verschillende leuzen richting de Amsterdamse club.

Zondag wordt er om 14.30 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Feyenoord wil zich daar revancheren voor de Europese blamage tegen FCSB, terwijl Ajax de goede vorm juist wil voortzetten. De Amsterdammers wonnen hun laatste drie duels.