LIVE Eredivisie | Opstellingen bekend van PSV en Heracles Almelo

Guus Til Jizz Hornkamp PSV - Heracles Eredivisie Liveblog
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
13 december 2025, 18:00   Bijgewerkt: 19:05

Eredivisiekoploper PSV neemt het vanavond op tegen het Heracles Almelo van oude bekende Ernest Faber. Als verdediger speelde Faber niet minder dan 241 wedstrijden namens de Eindhovenaren, later werkte hij er jarenlang als jeugd-, assistent- en interim-trainer én als hoofd jeugdopleidingen. Het PSV van Peter Bosz zag afgelopen dinsdag tegen Atlético Madrid een einde komen aan een ongeslagen reeks van liefst veertien wedstrijden. Pakt de koploper de draad vanavond weer op? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - Heracles Almelo.

LIVE Eredivisie: PSV - Heracles Almelo

Opstellingen bekend

Peter Bosz kiest voor een geheel andere voorhoede dan tegen Atlético Madrid, met Dennis Man, Ricardo Pepi en Ismael Saibari. Zij speelden vorige week ook tegen sc Heerenveen. Guus Til schuift daardoor naar het middenveld. Achterin krijgt Yarek Gasiorowski rust, waardoor Armando Obispo speelt. Bij Heracles één wijziging ten opzichte van het duel met Telstar: Thomas Bruns speelt in plaats van Jan Zamburek.

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Obispo, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Til; Man, Pepi, Saibari.

Opstelling Heracles Almelo: Jansink; Te Wierik, Mirani, Van Hoorenbeeck, Mesik; Limbombe, Hrustic, Bruns, Ould-Chikh; Van Gilst, Hornkamp

Heracles blaakt van vertrouwen

Heracles Almelo reist vol vertrouwen af naar Eindhoven. Sinds het ontslag van Bas Sibum werd er geen wedstrijd meer verloren. Na zeges op NAC Breda (1-4), PEC Zwolle (8-2), Excelsior (1-2) en Go Ahead Eagles (4-2) speelden de Almeloërs twee keer met 1-1 gelijk: tegen Fortuna Sittard en tegen Telstar. 
 

PSV kan winterkampioen worden

PSV kan zich vanavond kronen tot winterkampioen. Met nog twee wedstrijden tot de winterstop staan de Eindhovenaren zes punten voor op nummer twee Feyenoord. Als de ploeg van Peter Bosz tegen Heracles doet wat het moet doen, zullen de Eindhovenaren in ieder geval tot begin januari aan kop gaan in de Eredivisie.

Welkom!

Goedenavond en welkom in het liveblog voor het Eredivisieduel tussen PSV en Heracles Almelo. De wedstrijd in het Philips Stadion gaat om 20.00 uur van start en is live te volgen in dit blog.

