LIVE Eredivisie | Opstellingen bekend van PSV en Heracles Almelo

Peter Bosz kiest voor een geheel andere voorhoede dan tegen Atlético Madrid, met Dennis Man, Ricardo Pepi en Ismael Saibari. Zij speelden vorige week ook tegen sc Heerenveen. Guus Til schuift daardoor naar het middenveld. Achterin krijgt Yarek Gasiorowski rust, waardoor Armando Obispo speelt. Bij Heracles één wijziging ten opzichte van het duel met Telstar: Thomas Bruns speelt in plaats van Jan Zamburek.

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Obispo, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Til; Man, Pepi, Saibari.

Opstelling Heracles Almelo: Jansink; Te Wierik, Mirani, Van Hoorenbeeck, Mesik; Limbombe, Hrustic, Bruns, Ould-Chikh; Van Gilst, Hornkamp