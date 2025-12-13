LIVE Eredivisie | Opstellingen bekend van PSV en Heracles Almelo

Eredivisiekoploper PSV neemt het vanavond op tegen het Heracles Almelo van oude bekende Ernest Faber. Als verdediger speelde Faber niet minder dan 241 wedstrijden namens de Eindhovenaren, later werkte hij er jarenlang als jeugd-, assistent- en interim-trainer én als hoofd jeugdopleidingen. Het PSV van Peter Bosz zag afgelopen dinsdag tegen Atlético Madrid een einde komen aan een ongeslagen reeks van liefst veertien wedstrijden. Pakt de koploper de draad vanavond weer op? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - Heracles Almelo.