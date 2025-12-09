Volgens René van der Gijp en Johan Derksen is een betere speler dan , zo stelt het duo maandagavond in de uitzending van Vandaag Inside. Volgens Van der Gijp heeft Veerman veel weg van een ‘houten klaas’.

Zowel Veerman bij PSV, als Valente bij Feyenoord draaien op dit moment een topseizoen. Tijdens Vandaag Inside wordt de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle (6-1) van afgelopen weekend besproken en vraagt men zich af waar het plafond van Valente ligt.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind Valente heel goed, een beetje als die speler van PSV: Joey Veerman”, begint Dick Advocaat bij Vandaag Inside. Wilfred Genee vraagt wie de bondscoach van Curaçao beter vindt. “Veerman is wat directer in zijn passing, Valente is beslissender”, reageert Advocaat.

Van der Gijp heeft een duidelijke mening: “Valente is dynamischer dan Veerman. Veerman is een beetje een houten klaas”, zegt de goedlachse analist. “Het zijn allebei goede spelers”, vindt Advocaat. Johan Derksen: “Veerman is geen zekerheidje, die kan ook ooit héél zwak spelen. Valente zie ik eigenlijk nooit falen.”