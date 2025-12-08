Live voetbal

Defensieve problemen stapelen zich op voor Simeone richting PSV: met Lenglet haakt derde verdediger af

Defensieve problemen stapelen zich op voor Simeone richting PSV: met Lenglet haakt derde verdediger af
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
8 december 2025, 12:04

Atlético Madrid heeft te maken met de nodige personele problemen in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen PSV. De Spaanse topclub maakte maandag de selectie bekend voor het duel met de Eindhovenaren en daarop ontbreekt de naam van Clément Lenglet. De Fransman kampt met een spierblessure en is al de derde verdediger die met een blessure kampt.

PSV ontvangt het Atlético Madrid van trainer Diego Simeone dinsdagavond om 21.00 uur in het eigen Philips Stadion. De manschappen van trainer Peter Bosz kunnen met een overwinning een reuzenstap richting de tussenronde van de Champions League. Momenteel staan de Eindhovenaren op een vijftiende plaats in de competitiefase van het miljardenbal met acht punten.

Artikel gaat verder onder video

Atlético Madrid zal het in Eindhoven in ieder geval moeten doen zonder de geblesseerde verdedigers Marcos Llorente en José Maria Gimenez. Op de door de Madrilenen geplaatste spelerslijst ontbreekt ook Lenglet, die een spierblessure heeft. Daardoor mist de Spaanse club nu drie verdedigers. Daarnaast kan Atlético niet beschikken over Alex Bueno. Johnnny Cardoso , afgelopen weekend nog absent tegen Athletic Club, zit wel weer bij de selectie.

Oud-Feyenoorder Dávid Hancko reist ook met Atlético mee naar PSV. De Slowaak speelde vanaf medio 2022 tot afgelopen zomer in dienst van Feyenoord en speelde dus meermaals tegen de Eindhovenaren. Verder herbergt de selectie van Simeone de nodige topspelers met onder meer Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Jan Oblak, Koke en Alexander Sørloth.

➡️ Meer Champions League nieuws

Lees ook:
Karim El Ahmadi

PSV-aankoop Wanner imponeert El Ahmadi: 'Hij heeft wat weg van Ødegaard'

  • Gisteren, 20:24
  • Gisteren, 20:24
Arne Slot en Mohamed Salah

Explosief gesprek: 'Slot wil Salah uit selectie van Liverpool zetten'

  • Gisteren, 09:37
  • Gisteren, 09:37
sc Heerenveen - PSV

Teruglezen: zo pakte PSV drie punten in Heerenveen

  • za 6 december, 18:28
  • 6 dec. 18:28
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
292 Reacties
568 Dagen lid
405 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

dan hebben ze in ieder geval al een excuus voor de nederlaag

Docker
342 Reacties
21 Dagen lid
876 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Natuurlijk gun ik het Psv van harte, maar ik vind persoonlijk die Simeone iemand waarvoor je naar een stadion gaat. Ik geniet van zijn maniertjes en zijn vaak wat overdreven fanatisme. Natuurlijk is het theatraal maar van figuren als Simeone en ook Mourinho kan ik het heel goed hebben. Allebei grote trainers met een dikke vleug theater. Mooi man.

FrankdeG
204 Reacties
21 Dagen lid
500 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zolang Hancko maar niet geblesseerd raakt. Die speelt altijd als een natte krant tegen PSV. Vorig seizoen liet Noa Lang hem ook nog alle kanten van het veld zien en was Hancko bepalend voor de nederlaag. Het is een overschatte voetballer die het niet gered heeft tot de Europese top.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
292 Reacties
568 Dagen lid
405 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

dan hebben ze in ieder geval al een excuus voor de nederlaag

Docker
342 Reacties
21 Dagen lid
876 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Natuurlijk gun ik het Psv van harte, maar ik vind persoonlijk die Simeone iemand waarvoor je naar een stadion gaat. Ik geniet van zijn maniertjes en zijn vaak wat overdreven fanatisme. Natuurlijk is het theatraal maar van figuren als Simeone en ook Mourinho kan ik het heel goed hebben. Allebei grote trainers met een dikke vleug theater. Mooi man.

FrankdeG
204 Reacties
21 Dagen lid
500 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zolang Hancko maar niet geblesseerd raakt. Die speelt altijd als een natte krant tegen PSV. Vorig seizoen liet Noa Lang hem ook nog alle kanten van het veld zien en was Hancko bepalend voor de nederlaag. Het is een overschatte voetballer die het niet gered heeft tot de Europese top.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Atlético

PSV
21:00
Atlético Madrid
Wordt gespeeld op 9 dec. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Clément Lenglet

Clément Lenglet
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 30 jaar (17 jun. 1995)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
9
0
2024/2025
Atlético
23
2
2023/2024
Aston Villa
14
0
2023/2024
Barcelona
0
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Paris SG
5
11
12
3
Bayern München
5
9
12
4
Inter
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Dortmund
5
6
10
7
Chelsea
5
6
10
8
Sporting
5
6
10
9
Man City
5
5
10
10
Atalanta
5
1
10
11
Newcastle
5
7
9
12
Atlético
5
2
9
13
Liverpool
5
2
9
14
Galatasaray
5
1
9
15
PSV
5
5
8
16
Spurs
5
3
8
17
Leverkusen
5
-2
8
18
Barcelona
5
2
7
19
Qarabağ
5
-1
7
20
Napoli
5
-3
7
21
Marseille
5
2
6
22
Juventus
5
0
6
23
Monaco
5
-2
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
5
-7
6
26
Club Brugge
5
-5
4
27
Athletic
5
-5
4
28
Frankfurt
5
-7
4
29
København
5
-7
4
30
Benfica
5
-4
3
31
Slavia
5
-6
3
32
Bodø/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos
5
-8
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
5
-10
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel