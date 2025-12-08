Atlético Madrid heeft te maken met de nodige personele problemen in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen PSV. De Spaanse topclub maakte maandag de selectie bekend voor het duel met de Eindhovenaren en daarop ontbreekt de naam van . De Fransman kampt met een spierblessure en is al de derde verdediger die met een blessure kampt.

PSV ontvangt het Atlético Madrid van trainer Diego Simeone dinsdagavond om 21.00 uur in het eigen Philips Stadion. De manschappen van trainer Peter Bosz kunnen met een overwinning een reuzenstap richting de tussenronde van de Champions League. Momenteel staan de Eindhovenaren op een vijftiende plaats in de competitiefase van het miljardenbal met acht punten.

Atlético Madrid zal het in Eindhoven in ieder geval moeten doen zonder de geblesseerde verdedigers Marcos Llorente en José Maria Gimenez. Op de door de Madrilenen geplaatste spelerslijst ontbreekt ook Lenglet, die een spierblessure heeft. Daardoor mist de Spaanse club nu drie verdedigers. Daarnaast kan Atlético niet beschikken over Alex Bueno. Johnnny Cardoso , afgelopen weekend nog absent tegen Athletic Club, zit wel weer bij de selectie.

Oud-Feyenoorder Dávid Hancko reist ook met Atlético mee naar PSV. De Slowaak speelde vanaf medio 2022 tot afgelopen zomer in dienst van Feyenoord en speelde dus meermaals tegen de Eindhovenaren. Verder herbergt de selectie van Simeone de nodige topspelers met onder meer Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Jan Oblak, Koke en Alexander Sørloth.