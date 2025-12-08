Atlético Madrid heeft te maken met de nodige personele problemen in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen PSV. De Spaanse topclub maakte maandag de selectie bekend voor het duel met de Eindhovenaren en daarop ontbreekt de naam van Clément Lenglet. De Fransman kampt met een spierblessure en is al de derde verdediger die met een blessure kampt.
PSV ontvangt het Atlético Madrid van trainer Diego Simeone dinsdagavond om 21.00 uur in het eigen Philips Stadion. De manschappen van trainer Peter Bosz kunnen met een overwinning een reuzenstap richting de tussenronde van de Champions League. Momenteel staan de Eindhovenaren op een vijftiende plaats in de competitiefase van het miljardenbal met acht punten.
Atlético Madrid zal het in Eindhoven in ieder geval moeten doen zonder de geblesseerde verdedigers Marcos Llorente en José Maria Gimenez. Op de door de Madrilenen geplaatste spelerslijst ontbreekt ook Lenglet, die een spierblessure heeft. Daardoor mist de Spaanse club nu drie verdedigers. Daarnaast kan Atlético niet beschikken over Alex Bueno. Johnnny Cardoso , afgelopen weekend nog absent tegen Athletic Club, zit wel weer bij de selectie.
Oud-Feyenoorder Dávid Hancko reist ook met Atlético mee naar PSV. De Slowaak speelde vanaf medio 2022 tot afgelopen zomer in dienst van Feyenoord en speelde dus meermaals tegen de Eindhovenaren. Verder herbergt de selectie van Simeone de nodige topspelers met onder meer Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Jan Oblak, Koke en Alexander Sørloth.
Natuurlijk gun ik het Psv van harte, maar ik vind persoonlijk die Simeone iemand waarvoor je naar een stadion gaat. Ik geniet van zijn maniertjes en zijn vaak wat overdreven fanatisme. Natuurlijk is het theatraal maar van figuren als Simeone en ook Mourinho kan ik het heel goed hebben. Allebei grote trainers met een dikke vleug theater. Mooi man.
Zolang Hancko maar niet geblesseerd raakt. Die speelt altijd als een natte krant tegen PSV. Vorig seizoen liet Noa Lang hem ook nog alle kanten van het veld zien en was Hancko bepalend voor de nederlaag. Het is een overschatte voetballer die het niet gered heeft tot de Europese top.
