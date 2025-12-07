Matthijs de Ligt brak met AnneKee Molenaar omdat haar ‘spiriwiri-gehalte’ de verdediger irriteerde, zo werd afgelopen zomer gemeld. Inmiddels wordt steeds duidelijker wat daarmee wordt bedoeld. Op een fragment uit de podcast van AnneKee volgen veel negatieve reacties, waaronder van opiniemaker Sander Schimmelpenninck.

In haar podcast Annie’s Alchemia heeft AnneKee auteur Charlotte Labee te gast. Hoewel ze allebei Nederlands zijn, kiezen ze voor een gesprek in het Engels om een internationaal publiek te bereiken. De aflevering draait om het zenuwstelsel en het verschil tussen leven vanuit je hoofd en leven vanuit je lichaam en gevoel.

In een deel van de podcast vertelt AnneKee dat ze zich lange tijd niet goed voelde en bang was om zich kwetsbaar op te stellen. Toen ze zich uiteindelijk kwetsbaar opstelde en open gesprekken voerde, merkte ze dat anderen hetzelfde ervoeren. Charlotte benadrukt dat juist dán echte verbinding ontstaat: wanneer je vanuit je authentieke zelf contact maakt. Ze legt uit dat zo’n beschermende ‘schild’ ooit nodig was om te overleven, maar dat echte verbinding mogelijk wordt wanneer je het durft los te laten.

“Zodra ik mijn muren liet vallen en die gesprekken durfde te voeren, bleek dat de wereld om me heen dacht: ‘Ja, ik ook’”, aldus AnneKee. Charlotte reageert: "Precies, dán ontstaat echte verbinding." Het fragment werd door AnneKee op Instagram geplaatst. Via zijn eigen Instagram Stories reageert opiniemaker Sander Schimmelpenninck kritisch: “Dwangarbeid, nu.”

Ook de reacties onder de video zijn hard. "Zelfs ik wil van haar scheiden en we zijn niet eens getrouwd", schrijft iemand bijvoorbeeld. “Dit is precies de reden dat De Ligt van haar wil scheiden…”, schrijft een ander. Een derde kijker stelt: “Dit trek ik niet.”

Wat is Annie’s Alchemia?

AnneKee startte dit jaar een eigen bedrijf: Annie’s Alchemia. Het merk lijkt een combinatie van lifestyle, creativiteit en spiritualiteit. Het merk dekt een breed scala aan producten en diensten, waaronder sieraden, huishoudartikelen, kleding, speelgoed, cosmetica, uitgeverijen, communicatie‑ en educatieve diensten, en ook wetenschappelijke én elektrische producten. Aan het merk is dus ook een podcast verbonden.

