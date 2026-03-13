Goed nieuws over de dochter van Dick Advocaat. Volgens Cor Pot, zijn voormalig assistent-bondscoach bij Curaçao, slaat de chemokuur van zijn dochter aan. Pot sluit zelfs niet uit dat Advocaat nog terugkeert als bondscoach, mocht het inderdaad goed blijven gaan met zijn dochter.

Advocaat maakte vorige maand bekend per direct te stoppen als bondscoach van Curaçao, vanwege de gezondheidsproblemen van zijn dochter. “De laatste berichten zijn dat het redelijk goed gaat”, zegt Pot vrijdagavond bij Vandaag Inside. “De chemokuur slaat aan, dat is heel belangrijk. Dat was een heel goed bericht, dat hij gisteren kreeg. Hij is opgelucht, dat lijkt me logisch. Hij was er zwaar van onder de indruk. Het kostte hem een paar jaar van zijn leven, bij wijze van spreken.”

In het kielzog van Pot vertrokken ook Pot en dokter Casper van Eijck. De bond van Curaçao wees Fred Rutten aan als opvolger. Hij moet Curaçao gaan leiden tijdens het WK in de zomer, maar Pot sluit niet uit dat Advocaat voor die tijd nog terugkeert. “Dick heeft wel de neiging om te zeggen dat hij stopt, om vervolgens toch door te gaan. Je weet het dus nooit.” Het zou René van der Gijp in ieder geval verbazen als het zover komt. “Je kunt Rutten nu toch niet meer aan de kant zetten?”

Er is in ieder geval geen clausule opgenomen in het contract van Rutten waarmee de deur voor Advocaat weer open kan. “Zo ver zijn we nooit gekomen”, zegt Pot, die zelf ook niet heeft getwijfeld om aan te blijven bij Curaçao of zelfs het roer over te nemen. “Dick en ik werken altijd samen. Zijn brood is mijn brood.”