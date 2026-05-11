Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. De komende weken licht FCUpdate alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: Lincoln Financial Field in Philadelphia, waar Patrick Kluivert tien minuten na de opening het eerste doelpunt maakte.

De reglementen van de FIFA staan niet toe dat een stadion tijdens het WK zijn commerciële naam draagt. Daarom zal Lincoln Financial Field tijdens de mondiale eindronde van komende zomer bekendstaan als Philadelphia Stadium. De naamrechten van het stadion werden in 2002, tijdens de bouw, verkocht aan Lincoln Financial Group, een Amerikaanse verzekeraar.

Lincoln Financial Field bevindt zich aan de zuidkant van Philadelphia in de staat Pennsylvania. Het stadion is zo’n tien kilometer verwijderd van het centrum. Enkele hoeken van Lincoln Financial Field zijn open, waardoor de skyline van Philadelphia vanaf de tribunes te zien is. Het stadion is onderdeel van het South Philadelphia Sports Complex, waar ook onder meer honkbalstadion Citizens Bank Park en de ijshockey- en basketbalarena Xfinity Mobile Arena staan.

Kluivert en Van Nistelrooij scoren bij eerste wedstrijd

De bouw van Lincoln Financial Field begon in mei 2001 en werd twee jaar later, in augustus 2003, afgerond. De eerste wedstrijd in het stadion was een oefenduel tussen Manchester United en FC Barcelona, waar Kluivert voor het eerste doelpunt in het stadion zorgde namens de Spanjaarden. Uiteindelijk wist Manchester United de wedstrijd met 3-1 te winnen na twee goals van Diego Forlán en een van Ruud van Nistelrooij.

Het stadion werd kortstondig gebruikt voor voetbal door Philadelphia Union, dat twee MLS-duels in het seizoen van 2010 op Lincoln Financial Field speelde omdat het eigen stadion nog niet helemaal klaar was. Later dat jaar heeft de club er nog twee oefenwedstrijden, tegen Manchester United en Real Madrid, gespeeld. Ook werden er wedstrijden in het stadion gespeeld tijdens het WK voor vrouwen in 2003, de Gold Cups van 2009, 2015, 2017 en 2019, de Copa América van 2016 en het WK voor clubs van afgelopen jaar.

Lincoln Financial Field wordt verder voornamelijk gebruikt voor American football. De vaste bespelers van het stadion zijn de Philadelphia Eagles, terwijl ook Temple Owls football van Temple University zijn duels in Philadelphia speelt. Naast American football en voetbal is Lincoln Financial Field ook meermaals gebruikt voor lacrosse en hebben er eenmaal een ijshockeywedstrijd en WrestleMania XL plaatsgevonden. Verder wordt er regelmatig Monster Jam georganiseerd in het stadion.

Concerten en tv

Het stadion in Philadelphia is daarnaast regelmatig het toneel geweest van concerten. Zo hebben over de jaren heen grote artiesten als Bruce Springsteen, U2, Taylor Swift, One Direction, Beyoncé, Guns N’ Roses, Coldplay, Metallica, Ed Sheeran, The Rolling Stones, The Weeknd, Rammstein, Foo Fighters, Bruno Mars en AC/DC allemaal opgetreden op Lincoln Financial Field. Daarnaast komt het stadion prominent in beeld in de opening van It’s Always Sunny in Philadelphia en komt het voor in The Walking Dead: The Ones Who Live.

Philadelphia Stadium in vogelvlucht

Geopend: 2003

Officiële naam: Lincoln Financial Field

Locatie: Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten

Capaciteit: 69.000

Bespelers: Philadelphia Eagles (American football), Temple Owls football (college football)

Dak: boven tribunes aan de lange zijdes

WK-wedstrijden: 6

Alle WK-wedstrijden in Philadelphia Stadium (Nederlandse tijd)

Maandag 15 juni

Groep E — 01.00 uur: Ivoorkust - Ecuador

Zaterdag 20 juni

Groep C — 02.30 uur: Brazilië - Haïti

Maandag 22 juni

Groep I — 23.00 uur: Frankrijk - Irak

Donderdag 25 juni

Groep E — 22.00 uur: Curaçao - Ivoorkust

Zaterdag 27 juni

Groep L — 23.00 uur: Kroatië - Ghana

Zaterdag 4 juli

Achtste finale — 23.00 uur

