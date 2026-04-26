Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. De komende weken licht FCUpdate alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: Gillette Stadium in Boston, waar Andy van der Meijde bij zijn Oranje-debuut zijn enige interlanddoelpunt maakte.

De reglementen van de FIFA staan niet toe dat een stadion gedurende het WK een commerciële naam draagt. Gillette Stadium werd in mei 2002 geopend als CMGI Field, maar in augustus van dat jaar werden de naamrechten verkocht aan de scheermessenfabrikant. Gedurende het aankomende toernooi in Canada, Mexico en de VS zal Gillette Stadium bekendstaan als Boston Stadium. Gillette Stadium staat net boven Foxborough in Massachusetts, zo’n 45 kilometer ten zuidwesten van Boston.

Het stadion in het noordoosten van de VS is de thuishaven van American football-team New England Patriots en voetbalteam New England Revolution. Sinds 1994 zijn de Patriots in handen van miljardair Robert Kraft, die in 1996 de voetbalclub oprichtte. De Patriots spelen al sinds 1971 in Foxborough, waar het 31 jaar speelde. In 1996 kwam ook Revolution daarbij als vaste bespeler.

Het Foxboro Stadium werd gebouwd op een heel klein budget en dat was in heel veel dingen terug te zien. Zo bestonden de tribunes voornamelijk uit bankjes van aluminium die bevroren bij de winterwedstrijden aan het einde van het NFL-seizoen. Ook was de parkeerplaats onverhard, waardoor dit een grote modderpoel werd als het regende. Verder beschikte het stadion amper over voorzieningen. Ondanks alle tekortkomingen werd Foxboro Stadium wel gebruikt voor zes duels tijdens het WK van 1994.

Volledig betaald door eigenaar Robert Kraft

Toen de schulden van de Patriots maar bleven oplopen in het Foxboro Stadium, trok men de conclusie dat er een nieuw stadion moest komen. Veel steden in de buurt, waaronder Boston (Massachusetts), Hartford (Connecticut) en Providence (Rhode Island), roken hun kans schoon en deden pogingen om de Patriots weg te lokken uit Foxborough. In 1999 werd uiteindelijk besloten om het nieuwe stadion direct naast het oude stadion te bouwen. Gedurende de bouw werd het Foxboro Stadium gesloopt en de grond werd omgevormd tot parkeerplaatsen. Inmiddels staat op die plek het openluchtwinkelcentrum Patriot Place.

De bouw van het nieuwe onderkomen van de Patriots en Revolution kostte zo’n 325 miljoen dollar en dit bedrag werd voor honderd procent gefinancierd door Kraft. In de VS is het heel zeldzaam dat een stadion van een NFL-team volledig wordt betaald door een zakenman; over het algemeen zijn er publieke instanties die meebetalen. Het Gillette Stadium werd gebouwd tussen maart 2000 en mei 2002 en beschikt over een capaciteit van zo’n 65.000 stoelen.

© Imago

Doordat Kraft het stadion volledig betaalde, heeft hij veel invloed gehad op het ontwerp. De miljardair wilde dat de hoofdingang van zijn stadion net zo’n type ingang kreeg als Disneyland. Ontwerpbureau HOK Sport heeft gedurende het ontwerpproces zo’n tweehonderd verschillende designs van de hoofdingang voorgelegd aan Kraft voordat hij tevreden was. Direct naast de ingang staat een hoge vuurtoren en over de ingang heen ligt een brug geïnspireerd door de Longfellow Bridge in Boston. Tussen januari 2022 en september 2023 werd het stadion gerenoveerd voor het aanstaande WK, waarbij onder meer een vernieuwde vuurtoren en nieuwe hospitality-plekken werden geplaatst. Ook kreeg het stadion een gigantisch scherm van 2044 vierkante meter, het grootste in de Verenigde Staten.

Oranje wint week na opening in Gillette Stadium

Het Gillette Stadium werd geopend op 11 mei 2002 met een MLS-wedstrijd tussen Revolution en Dallas Burn, wat in een 2-0 zege voor de thuisclub eindigde. Een week later werd de eerste interland al gespeeld in het gloednieuwe stadion: op 19 mei ging het Nederlands elftal voor een oefeninterland op bezoek bij de VS. Oranje wist dat duel met 0-2 te winnen door doelpunten van Roy Makaay en Van der Meijde. Voor laatstgenoemde was het zijn debuut in het Nederlands elftal en het bleek ook zijn enige treffer voor de nationale ploeg te zijn.

In de eerste jaren na de oplevering lag er natuurgras in Gillette Stadium, maar in 2006 werd dit vervangen door kunstgras. In wedstrijden die natuurgras vereisten, werd er een tijdelijke grasmat bovenop het kunstgras gelegd. Voor het WK eist de FIFA echter dat de velden van natuurgras, dus werd de kunstgrasmat na afloop van het NFL-seizoen in februari eruit gehaald en vervangen door een natuurgrasmat. De eerste test voor het nieuwe veld, dat na het WK weer uit het stadion zal verdwijnen, was de oefeninterland tussen Brazilië en Frankrijk (1-2) in maart.

New England Revolution zoekt al jaren naar nieuw stadion

Zoals gezegd zijn de New England Patriots en New England Revolution sinds de opening van Gillette Stadium in 2002 de vaste bespelers van het sportcomplex in Foxborough. Het stadion werd echter vooral gebouwd met American football in gedachten, dus Revolution is al sinds 2006 op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuw stadion dat puur voor voetbal is gemaakt. Na talloze gesprekken over verschillende locaties kondigde Kraft op 31 december afgelopen jaar aan dat er een akkoord was bereikt met de steden Everett en Boston over een locatie langs de oever van de rivier Mystic. Er is verder nog niet heel veel duidelijk over de precieze plannen rondom een nieuw stadion en wanneer dit klaar moet zijn, dus voorlopig zal New England Revolution nog in Gillette Stadium voetballen.

In 2026 is het stadion in Foxborough ook tijdelijk de thuishaven van Boston Legacy FC, dat dit jaar voor het eerst meedoet aan de National Women’s Soccer League (NWSL). De bedoeling is dat deze club haar wedstrijden gaat spelen in het White Stadium net onder Boston, maar omdat dit eerst gerenoveerd moet worden, zal Boston Legacy in het eerste seizoen in Gillette Stadium spelen. Doordat het NWSL-seizoen gelijktijdig loopt met het WK, zal Boston Legacy slechts acht van de vijftien thuiswedstrijden in Foxborough kunnen spelen. De andere zeven staan gepland in het Centreville Bank Stadium in Pawtucket, Rhode Island.

© Imago

Naast de huidige bespelers van Gillette Stadium hebben in het verleden ook andere teams gebruikgemaakt van het stadion. Zo hebben de Boston Cannons, het lacrosse-team, thuiswedstrijden gespeeld in Foxborough, terwijl ook de Massachusetts Minutemen in het stadion zijn uitgekomen. Dat is het team waaronder alle verschillende sporten die worden beoefend aan de University of Massachusetts vallen.

Door de jaren heen zijn er de nodige evenementen georganiseerd in het Gillette Stadium. Zo vond in 2002 de MLS Cup plaats in het stadion, organiseerde het vier wedstrijden tijdens het WK voor vrouwen in 2003 en werden er drie wedstrijden gespeeld tijdens de Copa América Centenario in 2016. Daarnaast stonden er tijdens de Gold Cups van 2003, 2005, 2007, 2009 en 2015 wedstrijden op het programma in Gillette Stadium. Het recordaantal toeschouwers tijdens een voetbalwedstrijd werd behaald in april 2024, toen 65.612 mensen kwamen kijken omdat het Inter Miami van Lionel Messi op bezoek kwam. De bezoekers wonnen met 1-4 van New England Revolution. De Argentijn was daarbij tweemaal trefzeker.

Toeschouwersrecord bij Ed Sheeran, viraal door Coldplay

Het officiële toeschouwersrecord van Gillette Stadium werd echter niet tijdens een sportwedstrijd, maar tijdens een concert behaald. Tijdens een optreden van Ed Sheeran in juli 2023 waren er liefst 71.723 bezoekers aanwezig in het stadion. De Engelsman stond verder in juli 2013 (als voorprogramma van Taylor Swift), september 2015 en september 2018 in het stadion, terwijl er in september van dit jaar ook weer concerten van hem op de planning staan.

Verder waren er in het verleden ook concerten van onder meer The Rolling Stones, Metallica, Bon Jovi, Bruce Springsteen en Beyoncé in het stadion te zien. Daarnaast heeft Coldplay meermaals opgetreden in Gillette Stadium, waarbij de editie van juli 2025 viraal ging. Tijdens het optreden kwamen er namelijk twee mensen in beeld, die onmiddellijk wegdoken. Door de opmerkelijke reactie van het paar gingen deze beelden de wereld over en gingen mensen op onderzoek uit. Het bleken een CEO en zijn HR-manager te zijn die allebei vreemdgingen op hun partner. Het zorgde voor een trend op social media, waarbij mensen wegdoken op het moment dat ze in beeld kwamen op een camera.

Boston Stadium in vogelvlucht

Geopend: 2002

Officiële naam: Gillette Stadium

Locatie: Foxborough, Massachusetts, Verenigde Staten

Capaciteit: 65.000

Bespelers: New England Patriots (American football), New England Revolution (voetbal), Boston Legacy FC (voetbal)

Dak: geen

WK-wedstrijden: 7

Alle WK-wedstrijden in Boston Stadium (Nederlandse tijd)

Zondag 14 juni

Groep C — 03.00 uur: Haïti - Schotland

Woensdag 17 juni

Groep I — 00.00 uur: Irak - Noorwegen

Zaterdag 20 juni

Groep C — 00.00 uur: Schotland - Marokko

Dinsdag 23 juni

Groep L — 22.00 uur: Engeland - Ghana

Vrijdag 26 juni

Groep I — 21.00 uur: Noorwegen - Frankrijk

Maandag 29 juni

Zestiende finale — 22.30 uur: winnaar Groep E - nummer 3 Groep A/B/C/D/F

Donderdag 9 juli

Kwartfinale — 22.00 uur

