baalde na afloop zichtbaar van het puntenverlies tegen FC Twente. De aanvoerder zag zijn ploeg na een moeizame start de wedstrijd kantelen, maar verzuimen om dat om te zetten in een overwinning: 1-1.

“De eerste dertig minuten hadden we het heel lastig, zij speelden echt goed”, vertelt Chery na afloop tegen Sander Kamphof van FCUpdate. “Maar daarna waren wij de bovenliggende partij en hadden we eigenlijk moeten winnen. We hebben gewoon te weinig gedaan met onze kansen.”

Chery zelf had daarin ook een aandeel. In de slotfase kreeg hij meerdere mogelijkheden om het verschil te maken, maar de afronding liet te wensen over. “Eentje schoot ik te vroeg, bij een andere had ik gewoon door moeten lopen en afwerken. Dat is zonde, want we hadden er meer uit kunnen halen”, aldus de middenvelder, die ook zag hoe de keeper van Twente in de slotfase nog een grote kans keerde.

‘Bijna onmogelijk om te verliezen’

Het gelijkspel voelt daardoor als een gemiste kans in de strijd om plek twee, zeker omdat concurrent Feyenoord wél won. Toch blijft het geloof binnen de ploeg groot. “Natuurlijk geloven we er nog in. Iedereen speelt nog tegen elkaar en heeft een lastig programma. Het gaat in de laatste wedstrijden beslist worden.”

De nasleep van de verloren bekerwedstrijd tegen AZ speelde volgens Chery ook nog mee. “Dat was een harde klap. Voor mijn gevoel was het bijna onmogelijk om die wedstrijd te verliezen, zo zaten we erin. Maar dat was gewoon een off-day, AZ heeft verdiend gewonnen.”

Tegen Twente zag hij juist weer het niveau dat hij van zijn ploeg verwacht. “Vandaag heb je laten zien dat we een fantastische ploeg zijn. Daarom is het extra zuur dat je hem niet wint.”

Bijzondere band met Twente

Voor Chery had het duel bovendien een extra lading. De middenvelder heeft een verleden bij FC Twente en bewaart warme gevoelens aan de club. “Dit is ook mijn club. Ik heb hier vanaf mijn jeugd gespeeld, ken de mensen binnen de organisatie en kom uit Enschede. Twente blijft altijd speciaal voor mij.”

Na afloop zocht hij dan ook direct oude bekenden op. “Er staan nog jongens van vroeger op me te wachten, van de A1 en Jong Twente. Die ga ik zo nog even spreken.” Ondanks het gemiste resultaat overheerst bij Chery het gevoel dat er meer in zat. “Als je kijkt naar hoe we na die eerste fase speelden, dan hadden we deze wedstrijd gewoon moeten winnen”, besluit hij.