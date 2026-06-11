Kun jij Donald Trump ontwijken? Scoor voor Oranje in deze nieuwe WK-game

FCUpdate.nl heeft in aanloop naar het WK 2026 een nieuwe arcadegame gelanceerd: Donald versus Ronald. In deze luchtige en humoristische browsergame kunnen voetbalfans tussen het laatste WK-nieuws door hun reflexen testen door met verschillende Oranje-internationals virtuele doelpunten te maken en obstakels te ontwijken.

Het spel is bewust eenvoudig gehouden en bedoeld als een korte, vrolijke onderbreking tijdens het volgen van het wereldkampioenschap. De uitdaging? Op het juiste moment springen om 'Donald' te ontwijken, bonusballen te raken en zoveel mogelijk punten te verzamelen. Wie de hoogste score weet neer te zetten, maakt kans op een plek bovenaan de landelijke live ranglijst.

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De arcadegame is direct in de browser te spelen en werkt zowel op mobiele telefoons als op desktop. Een speelsessie duurt gemiddeld slechts dertig seconden, waardoor supporters eenvoudig even tussendoor een poging kunnen wagen.

Timing en concentratie

De besturing is laagdrempelig gehouden. Op mobiele apparaten volstaat een tik op het scherm, terwijl desktopgebruikers kunnen springen met de spatiebalk, de pijltjestoets omhoog of een muisklik. Naarmate spelers verder komen, neemt de snelheid toe en worden timing en concentratie steeds belangrijker.

Iedere level een andere Oranje-international

Een van de spelelementen is dat de speler waarmee je speelt automatisch wisselt na ieder level. Zo kom je tijdens een succesvolle run verschillende internationals tegen uit de huidige WK-selectie. Na level 27 begint deze cyclus opnieuw, terwijl het tempo van de game verder blijft oplopen.

Voor het behalen van een topscore zijn snelle reacties alleen niet voldoende. Door bonusitems te verzamelen kunnen spelers extra punten verdienen en speciale combo's opbouwen. Ingelogde gebruikers kunnen hun prestaties bovendien vergelijken via vriendenranglijsten en de landelijke ranking.

Onderdeel van bredere WK-campagne

De lancering van de game maakt deel uit van de WK-campagne van FCUpdate. Onder het motto 'FCUpdate brengt het WK dichterbij dan ooit' kunnen bezoekers niet alleen de arcadegame spelen, maar ook deelnemen aan de eerder gelanceerde WK Pool waarin de uitslagen van alle 104 wedstrijden voorspeld kunnen worden. Daarnaast kunnen zij hun kennis testen met de WK 2026 Quiz. Ook reist een speciale FCUpdate-bus door Europa en staan onze verslaggevers dit WK 24/7 paraat om verslag te doen van alles rondom het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Terwijl supporters zich online vermaken met de nieuwe game, bereidt het Nederlands elftal zich voor op de start van het WK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt zondag zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan en hoopt daarmee een succesvolle jacht op wereldtitel nummer één te beginnen.