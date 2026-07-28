Dirk Proper doet NEC pijn met transfer: 'Meest loyale speler die ik ken'

vervolgt zijn loopbaan bij sc Heerenveen. De 24-jarige middenvelder komt over van NEC en heeft in het Abe Lenstra stadion een contract voor vier seizoenen ondertekend. Proper, die met rugnummer 6 gaat spelen, moet op het Friese middenveld het vertrek van Joris van Overeem opvangen.

Proper moet vertrek Van Overeem opvangen

Heerenveen was na het vertrek van Van Overeem nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe verdedigende middenvelder. Van Overeem werd afgelopen seizoen door de supporters uitgeroepen tot Speler van het Jaar en stond aanvankelijk niet op de nominatie om te vertrekken. Van Overeem wilde echter graag de overstap maken naar FC Utrecht, mede omdat hij dichter bij huis wilde gaan werken.

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Met Proper haalt Heerenveen een controlerende middenvelder binnen die ondanks zijn leeftijd al over ruime ervaring beschikt. Hij speelde 185 officiële wedstrijden voor NEC, waarin hij dertien keer tot scoren kwam. Proper droeg in Nijmegen bovendien regelmatig de aanvoerdersband.

Technisch manager Johan Hansma ziet in Proper een speler die aansluit bij de voetbalvisie van Heerenveen. "Dirk is een speler die ondanks zijn leeftijd al veel ervaring heeft. Hij brengt rust aan de bal, heeft een uitstekend inzicht en is sterk in de passing. Wij zijn ervan overtuigd dat hij uitstekend past bij de manier waarop wij willen spelen. We zijn dan ook blij dat Dirk voor sc Heerenveen heeft gekozen", zegt Hansma op de website van Heerenveen.

Afscheid na vijftien seizoenen bij NEC

Voor Proper betekent de overgang naar Friesland zijn eerste transfer. De middenvelder was vijftien seizoenen verbonden aan NEC en doorliep de jeugdopleiding van de Nijmeegse club. In 2017 ondertekende hij zijn eerste profcontract, waarna hij in december 2019 zijn debuut maakte in het eerste elftal.

Proper was binnen de huidige selectie de langstzittende speler van NEC. Zijn contract liep nog door tot de zomer van 2027, maar de club besloot mee te werken nadat de middenvelder had aangegeven dat hij de stap naar Heerenveen wilde maken.

Technisch directeur Carlos Aalbers benadrukt dat Proper vanwege zijn jarenlange loyaliteit veel krediet heeft opgebouwd in Nijmegen. “Als iemand een clubhart heeft, dan is het Dirk. Bij geen enkele speler heb ik zoveel loyaliteit meegemaakt als bij hem en daarom doet het oprecht pijn dat hij ons gaat verlaten", stelt Aalbers op de clubsite.

"Hij is altijd een geweldig uithangbord geweest en een voorbeeld voor velen. Toen Dirk aangaf dat hij deze stap wilde maken, twijfelden wij geen moment om mee te werken. Hij verdient dat als geen ander en dus gunnen we hem deze stap. Hoewel iedereen bij NEC Dirk enorm gaat missen, wensen wij hem veel succes in zijn verdere carrière.”

De komst van Proper volgt kort na de presentatie van Lanroy Machine. De twintigjarige spits wordt met een optie tot koop gehuurd van Angers. Heerenveen richt zich op de transfermarkt nu nog op een rechtsbuiten die de concurrentiestrijd met Jacob Trenskow kan aangaan. Bij een eventueel vertrek van de Deen of een andere basisspeler zal de club opnieuw op zoek moeten naar een vervanger.