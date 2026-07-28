Hans Nijland begrijpt goed dat PSV de mogelijkheden onderzoekt om naar Eindhoven te halen. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen maakte de eerste jaren van de Serviër in Nederland van dichtbij mee en zag een onzekere jongeling uitgroeien tot een bepalende speler. Hoewel Nijland niet durft te oordelen over het huidige niveau van de 33-jarige linkspoot, bewaart hij uitstekende herinneringen aan hem.

PSV heeft Kostic al enige tijd op de radar. De Eindhovenaren onderzoeken onder welke voorwaarden de transfervrije routinier kan worden vastgelegd, maar van concrete of vergevorderde onderhandelingen is vooralsnog geen sprake. Volgens het Eindhovens Dagblad behoren meerdere spelers voor de linkerkant tot de opties en is nog onduidelijk welke keuze Kostic zelf gaat maken.

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De Serviër stond afgelopen seizoen onder contract bij Juventus, maar kan na het aflopen van zijn verbintenis zonder transfersom worden opgepikt. Hij is inzetbaar over de volledige linkerflank en zou PSV niet alleen extra mogelijkheden, maar ook een flinke hoeveelheid ervaring kunnen bezorgen.

Nijland zag Kostic opbloeien bij FC Groningen

Nijland kent Kostic uit diens periode bij FC Groningen. De noorderlingen haalden hem in 2012 als negentienjarig talent weg bij FK Radnički 1923 uit zijn Servische geboorteplaats Kragujevac. Een onmiddellijke doorbraak bleef echter uit.

“Ik herinner me dat hij het in zijn eerste jaar bij ons moeilijk had, toen Robert Maaskant nog trainer was. Hij kwam weinig aan spelen toe”, vertelt Nijland aan het Eindhovens Dagblad.

Pas na de komst van Erwin van de Looi veranderde de situatie voor Kostic. De buitenspeler kreeg meer minuten, groeide in zijn rol en ontwikkelde zich in hoog tempo tot een van de smaakmakers van Groningen.

In het seizoen 2013/14 kwam Kostic tot negen doelpunten in 34 wedstrijden. Groningen plaatste zich voor de voorrondes van de Europa League, terwijl de Serviër met zijn optredens een transfer naar VfB Stuttgart verdiende. De Duitse club betaalde zes miljoen euro voor hem. “Na twee seizoenen was hij niet meer te behouden voor ons”, weet Nijland nog.

Dat PSV zich destijds niet voor Kostic meldde, was gezien de bezetting op de linkerflank niet vreemd. De Eindhovenaren hadden na het vertrek van Dries Mertens immers Memphis Depay klaarstaan, die op het punt stond definitief door te breken.

‘Een kerel met ongelooflijk sterke bovenbenen’

Na zijn vertrek uit Groningen bouwde Kostic een omvangrijke internationale loopbaan op. Via Stuttgart, Hamburger SV en Eintracht Frankfurt belandde hij uiteindelijk bij Juventus. In totaal speelde hij meer dan zeshonderd officiële wedstrijden en kwam hij ruim zeventig keer uit voor Servië.

Nijland verloor de oud-Groninger na verloop van tijd uit het oog, maar herinnert zich nog goed welke indruk Kostic tijdens zijn doorbraak maakte. "Wat ik van Filip nog weet, is dat het een kerel was met ongelooflijk sterke bovenbenen. In dat tweede seizoen ontwikkelde hij zich razendsnel. En buiten het veld heb ik hem ervaren als een goeie vent. Dat was zo toen hij binnenkwam en bleef zo toen hij een van de beste spelers was."

Voor PSV kan vooral de veelzijdigheid en belastbaarheid van Kostic interessant zijn. De linkspoot werd oorspronkelijk opgeleid als linksbuiten, maar kan tegenwoordig vrijwel de volledige linkerflank bestrijken. Bovendien miste hij gedurende zijn loopbaan relatief weinig wedstrijden door blessures.

Toch bevindt de mogelijke transfer zich nog nadrukkelijk in de verkennende fase. PSV heeft meerdere kandidaten in beeld en Kostic staat niet op het punt om zich al in Eindhoven te melden. Nijland laat de beoordeling van zijn huidige sportieve niveau daarom aan anderen over, maar zou zijn terugkeer naar Nederland toejuichen. "Natuurlijk is het mooi als een speler die vroeger in Groningen succesvol is geweest nog eens terugkomt in de eredivisie. Ik heb in ieder geval prima herinneringen aan hem.”