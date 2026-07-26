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PSV-fans zijn het roerend eens over optreden van Amir Bouhamdi

26 juli 2026, 09:50
PSV-speler Amir Bouhamdi
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Amir Bouhamdi was zaterdagavond een van de weinige lichtpunten bij PSV in de oefenwedstrijd tegen Villarreal. Hoewel de Eindhovenaren met 1-3 verloren, kreeg Bouhamdi het publiek op de banken met fraaie individuele acties. Fans zijn lyrisch over zijn optreden en ook trainer Peter Bosz is enthousiast.

Bouhamdi viel aan het begin van de tweede helft in voor Ruben van Bommel. Hij zocht zijn tegenstanders geregeld op en passeerde ze met ogenschijnlijk gemak. "Hij is echt een lichtpunt, alles wat hij deed was leuk om naar te kijken", schrijft een fan op X. Een andere PSV-supporter zag in Bouhamdi 'een van de beste spelers' bij PSV. "Voor spelers als Bouhamdi gaan mensen naar het stadion", klinkt het verder.

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Ook trainer Bosz kon genieten van het optreden van de achttienjarige vleugelaanvaller, die elf wedstrijden voor Jong PSV op zijn naam heeft en tegen Villarreal zijn officieuze debuut maakte. "Daar veerde ik van op. Ik vond het leuk om te zien, want hij speelde goed en onbevangen. Dat was mooi om te zien", wordt Bosz op het persmoment geciteerd door de officiële website van PSV.

De technisch begaafde pingelaar van PSV heeft wellicht een grote stap gezet in de rangorde van PSV. "Opvallend is dat Bouhamdi eerder mag invallen dan Couhaib Driouech, die wél bij de selectie zit. Pas in de slotfase valt ook Driouech in, als vervanger van Dennis Man op de rechterflank. Dat suggereert dat Bouhamdi de voormalig speler van Excelsior is gepasseerd in de pikorde", schrijft Voetbal International-journalist Pieter Zwart.

Collega-journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is ook positief over Bouhamdi. "Een van de weinige lichtpuntjes bij PSV was het optreden van Amir Bouhamdi. Dat smaakte naar meer. Verder was het grotendeels kommer en kwel aan Eindhovense zijde. Vrij gruwelijke fouten aan de bal, weinig druk op de opponent en een spits die - hoe logisch ook - tijd nodig heeft", stelt de clubwatcher.

Een samenvatting van de wedstrijd tussen PSV en Villarreal is hier te bekijken.

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Amir Bouhamdi

Amir Bouhamdi
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 18 jaar (17 jun. 2008)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
10
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
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