staat op het punt terug te keren naar de Premier League. Ipswich Town heeft met Union Sint-Gillis een akkoord bereikt over de transfer van de 26-jarige doelman. De Belgische club ontvangt volgens het Algemeen Dagblad minimaal tien miljoen euro, terwijl de transfersom door bonussen kan oplopen tot dertien miljoen euro.

Scherpen reist de komende dagen naar Engeland voor zijn medische keuring. Wanneer die zonder problemen verloopt, ondertekent hij bij Ipswich een contract voor vier seizoenen. De doelman had met de promovendus al overeenstemming bereikt over een verbintenis tot medio 2030.

Ipswich en Union bereiken miljoenenakkoord

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Ipswich meldde zich eerder deze maand bij Union met concrete belangstelling voor Scherpen. Vervolgens onderhandelden de clubs intensief over de voorwaarden van de transfer. In de voorbije week kwam er een doorbraak: een gegarandeerd bedrag van tien miljoen euro, aangevuld met maximaal drie miljoen euro aan bonussen.

Dat een vertrek dichtbij was, bleek zaterdag al. Scherpen maakte geen deel uit van de selectie van Union voor het oefenduel met Lille. De keeper wachtte op de afronding van de onderhandelingen en de daaropvolgende medische keuring in Engeland.

Bij Ipswich wordt Scherpen gezien als een doelman die de strijd om een basisplaats kan aangaan en mogelijk direct als eerste keuze onder de lat kan beginnen. De club keert dit seizoen terug op het hoogste niveau van Engeland en investeert daarmee opnieuw in een Nederlandse keeper. Eerder deze maand legde Ipswich ook Kayne van Oevelen voor de lange termijn vast.

Nieuwe kans voor Scherpen in Premier League

Voor Scherpen betekent de transfer een nieuwe mogelijkheid om zich in de Premier League te bewijzen. Vijf jaar geleden verruilde hij Ajax voor Brighton, maar bij die club wist hij geen vaste plaats af te dwingen. De lange doelman werd gedurende zijn periode in Engeland vier keer verhuurd.

Vooral bij Sturm Graz maakte Scherpen indruk. Hij speelde twee jaar voor de Oostenrijkse club, waarna Union hem definitief overnam. Ook in België zette hij zijn ontwikkeling voort en deed hij ervaring op in de Champions League.

Nu lonkt een terugkeer in Engeland. Na het doorstaan van de medische keuring kan de Drent zijn handtekening zetten en zich opnieuw doelman in de Premier League noemen.