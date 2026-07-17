FC Volendam heeft een akkoord bereikt met Ipswich Town over de transfer van doelman , zo meldt De Telegraaf. De 22-jarige sluitpost levert de Eredivisie-degradant een transfersom van rond de 4 miljoen euro op: een clubrecord.

Van Oevelen kende op persoonlijk vlak een goed seizoen bij FC Volendam, waarmee hij zich onder meer in de kijker had gespeeld bij FC Twente en Feyenoord. Valencia leek echter de meest voor de hand liggende bestemming van de 22-jarige sluitpost, die al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met de Spanjaarden. Een officieel bod bleef vooralsnog echter uit. Ipswich bleek wél slagvaardig, maar zag een eerste bod van (naar verluidt) 3 miljoen euro plus nog eens een half miljoen aan bonussen afgewezen worden.

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Inmiddels zijn de clubs er dus uit en ligt er een akkoord over een transfersom van 'rond de 4 miljoen euro'. Daarmee wordt Van Oevelen in één klap de duurste Volendam-speler ooit. Het record stond op naam van Oranje-international Micky van de Ven, die in 2021 voor een basisbedrag van 3,5 miljoen euro naar VfL Wolfsburg vertrok. Omdat daarbij een doorverkooppercentage werd afgedongen, profiteerde Volendam twee jaar later gigantisch mee toen Van de Ven voor 40 miljoen naar Tottenham Hotspur vertrok. Daardoor liep het totaalbedrag dat de dorpsclub incasseerde zelfs op tot 8,5 miljoen euro.

Overigens moeten Van Oevelen en Ipswich er zelf nog wel uit zien te komen, maar dat lijkt een kwestie van tijd. De jonge doelman zal naar verwachting spoedig zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract bij de Tractor Boys. In Ipswich zal Van Oevelen de concurrentie aan moeten gaan met de Engelsman Christian Walton (30), die vorig seizoen als eerste doelman fungeerde en met 16 clean sheets in 37 duels een aandeel had in het veiligstellen van de tweede plaats in de Championship waarmee de club promotie naar de Premier League bewerkstelligde.