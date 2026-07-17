Wim Kieft is diep onder de indruk van WK-finalist Spanje. In de halve eindstrijd tegen Frankrijk (0-2 winst) speelde La Furia Roja 'nagenoeg de perfecte wedstrijd', schrijft de oud-spits in zijn column voor De Telegraaf.

Frankrijk werd voorafgaand aan het WK door velen uitgeroepen tot de grote favoriet om er met de wereldbeker vandoor te gaan. Vooral het grote aantal steraanvallers - onder aanvoering van Kylian Mbappé - boezemde ontzag in. Les Bleus maakten hun status tot en met de kwartfinale ook waar, maar Spanje wist de gevreesde aanval vakkundig lam te leggen. Door een benutte stafschop van Mikel Oyarzabal en een schot in de korte hoek van Pedro Porro eindigde de halve finale in een 0-2 zege voor de Spanjaarden, die het zondag in de finale op mogen nemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië.

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"Spanje speelde nagenoeg de perfecte wedstrijd tegen Frankrijk", stelt Kieft omonwonden in zijn column. "Het was bijna saai vanwege de hoge perfectiegraad. Natuurlijk doe je Spanje tekort met het stempel saai. Het positiespel was ongeëvenaard. En dat tegen de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel. Ongelooflijk zoals de Spaanse middenvelders, aanvallers en verdedigers dit combinatiespel uitvoerden. Allemaal met een surplus aan individuele baltechniek."

Kieft vergelijkt het spel van Spanje met dat van Barcelona in de 'topjaren' en stelt dat de Fransen er niet tegen bestand waren. "Evenals vroeger bij FC Barcelona denken tegenstanders: wij laten ons dit niet gebeuren, we pakken ze aan. Maar je komt er niet aan. Het superkwartet voorin bij Frankrijk al helemaal niet Aan de bal kunnen Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise en Désiré Doué of Bradley Barcola het verschil maken. Het ontregelen van tiki-taka is echter niet aan ze besteed."