Theo Janssen gelooft niets van de bewering van , die stelde dat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië zondagavond niet gaat kijken. In Het Oranje Café spreekt het Vitesse-icoon van 'gelul voor de bühne' van de kersverse spits van FC Twente.

Bij de 33-jarige Weghorst zit de teleurstelling over de WK-uitschakeling met Oranje zó diep, dat de rest van het toernooi - inclusief de eindstrijd - hem volledig gestolen kan worden. "Het is gewoon heel teleurstellend geweest, maar we hebben het ook totaal niet afgedwongen. Eigenlijk het hele toernooi niet. Ik denk niet dat ik de finale ga kijken. Ik ben blij als het maandag is. Af en toe staat het wel op, maar ik kan er slecht naar kijken", liet de aanvaller weten in gesprek met onder meer SportNieuws.

'Oranje had daar toch never nooit kunnen staan?'

Artikel gaat verder onder video

In Het Oranje Café komen de uitspraken van Weghorst ter sprake. Janssen gelooft er persoonlijk geen snars van: "Ach, dat is gelul, joh", zegt de oud-international. "Ja, tuurlijk. Als voetballiefhebber kijk je die wedstrijd toch? Het is voor de bühne, denk ik. Iedere voetballer gaat die wedstrijd kijken. Het is het allerhoogste niveau. En ook al ben je uitgeschakeld met het Nederlands elftal, wij hadden daar toch never nooit kunnen staan?"

'Als we elf Weghorstjes hadden opgesteld, waren we niet eens op het WK geweest'

Presentator Sam van Royen werpt tegen: "Maar je zag hem toch ook met tranen na de wedstrijd (tegen Marokko, red.) op het veld liggen? Dan zit het echt diep bij die man." Janssen schampert: "Bij hem zit alles diep... Weet je, als je al zijn interviews terug gaat kijken is er altijd wel iets. Hij dikt het heel erg aan, allemaal prima. Of we die passie en mentaliteit nodig hebben? Ja, als we elf Weghorstjes hadden opgesteld, dan waren we niet eens op het WK geweest..."

Nicky van der Gijp wordt het nu te dol: "Theo, je zegt net over de Argentijnen dat het prachtig is, de pit die ze laten zien en wat ze erin gooien. Je kan van Wout álles zeggen, maar dát gooit hij er wel in." Janssen erkent: "Zeker, je moet ook respect hebben voor de carrière die Wout heeft. Wat hij heeft gepresteerd, zijn carrière is bizar. Zeker als je kijkt naar de kwaliteiten die hij heeft, dan is het bijzonder allemaal gepresteerd heeft. Petje af, ook. Alleen: hij kan niet zo heel goed voetballen."

'Dat siert Weghorst ook'

Janssen gelooft dan weer niet dat Weghorst een rol speelt: "We twijfelen toch ook niet aan zijn mentaliteit? Het is echt bizar, je moet ook heel veel respect voor hem hebben. Zijn teleurstelling, ik weet zeker dat dat echt is. Als hij wordt uitgeschakeld, dan is hij echt emotioneel en doet hem dat heel veel pijn. Dat siert hem ook en heeft hem gebracht tot wat hij allemaal heeft gedaan. Heel veel respect daarvoor, maar we moeten hem niet groter maken. Weghorst is gewoon een simpele spits."

'Gelukkig heb ik niet met een type als Weghorst gespeeld, dat trok ik niet. Verschrikkelijk'

Van der Gijp vraagt Janssen vervolgens of hijzelf met een type als Weghorst heeft samengespeeld. "Nee, gelukkig niet", luidt het antwoord. "Nee, dat trok ik niet, verschrikkelijk. Dat werd meteen op zijn plek gezet, ja. Als ik bijvoorbeeld had gezien dat hij op een gegeven moment met een bijbel op de bank ging zitten, was ik erlangs gelopen en had ik de bijbel afgepakt. Nee, dat heeft niks met godslastering te maken. Ik heb er respect voor dat hij gelovig is, dat hij dat kijkt en dat hij dat leest. Maar doe dat niet in het zicht, waarom doe je dat in het zicht? Dan wíl je aandacht. Doe dat dan gewoon in een hokje. Ik heb bij De Treffers jongens die gelovig zijn, die ook voor de wedstrijd iets willen lezen. Die kiezen hun eigen momentje, maar die gaan niet in het zicht", besluit Janssen.

VIDEO | Theo Janssen betwijfelt eerlijkheid van Wout Weghorst: 'Dat is gelul voor de bühne!'