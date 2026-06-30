Het verlies van Oranje in de zestiende finale van het WK tegen Marokko is hard aangekomen bij . De spits verscheen na de verloren penaltyreeks met tranen in de ogen voor de camera van SBS6.

Het Nederlands elftal slaagde er in de nacht van maandag op dinsdag niet in om Marokko te verslaan. Nadat de Afrikanen in de blessuretijd langszij waren gekomen, werd er in de verlenging niet meer gescoord. Marokko bleek uiteindelijk beter in het nemen van strafschoppen, waardoor het WK erop zit voor Oranje. Weghorst kwam twintig minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen en was direct belangrijk met een doorgekopte bal bij de 1-0 van Cody Gakpo. Ook schoot hij zijn strafschop in de serie onberispelijk binnen.

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Na afloop van de wedstrijd verschijnt de aanvaller, die deze zomer de overstap maakt van Ajax naar FC Twente, met tranen in zijn ogen voor de camera van SBS6. “Ik voel teleurstelling. Super jammer”, begint Weghorst. “Het was voor ons allemaal het grote doel. Voor mij persoonlijk is het de ultieme droom. Ik heb er ook geen moment rekening mee gehouden dat het vandaag klaar zou zijn. Dat we naar huis zouden gaan.”

Ook toen duidelijk was dat de beslissing zou vallen via penalty’s, had Weghorst nog steeds een ‘positief’ gevoel. “Ik heb geen moment gedacht: we gaan naar huis…”, benadrukt hij, waarna de spits een momentje moet pakken om zijn emoties onder bedwang te krijgen. “Ik heb het geen moment de kans gegeven om erover na te denken. Dan ga je die penalty’s in en dan weet je dat het een loterij is.”

Weghorst twijfelde over penalty

Weghorst geeft aan dat hij vindt dat hij zijn verantwoordelijkheid moest pakken door een strafschop te nemen. “Dat heeft eenieder geprobeerd die de penalty’s neemt. Er komt zo veel druk bij kijken op zo’n moment, je kunt niet omschrijven hoe dat is.” De aanvaller geeft aan zelf ook wel ‘vijf, zes keer’ te hebben nagedacht of hij wel achter de bal moest gaan staan. “Er gaat best veel door je heen, maar uiteindelijk ga je er staan en zijn al die jongens er gaan staan.”

Weghorst beseft dat dit waarschijnlijk zijn laatste optreden op een WK was. “Zoveel kansen krijg je niet, het gaat echt heel snel”, geeft hij aan. “Ik word deze zomer 34, dus voor mij was het de laatste kans op deze gouden beker. Dat is iets wat voorbij vliegt en dat besef heb je voor jezelf en vooral voor de groep. Je had zo graag iets willen doen wat in ons land nog niet was gelukt. Dan is het heel jammer dat het voor ons land weer niet is gelukt.”