KNVB bevestigt: Xavi volgt Koeman op als bondscoach

Xavi Hernández is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, zo meldt de KNVB woensdagavond in een persbericht. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op. Xavi heeft met de KNVB overeenstemming bereikt over een contract tot en met het WK van 2030.

'Bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal'

"Ik vind het een enorme eer om bondscoach van het Nederlands elftal te worden", laat Xavi weten in een eerste reactie. "Als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van onder anderen Johan Cruijff en Rinus Michels, voel ik een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal. Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal ben. Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal waar ik mijn debuut onder maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard, hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach."

'Potentie is aanwezig'

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“Nederland heeft een rijke voetbalcultuur en een duidelijke visie die ook mij enorm aanspreken: aanvallend voetbal, vanuit balbezit, met creativiteit, passie en overtuiging,” vervolgt Xavi zijn relaas. “Natuurlijk is en blijft het belangrijkste doel altijd om te winnen, maar het liefst doe ik dat ook op een manier waarop die kenmerken terugkomen en waar mensen van kunnen genieten. De potentie daarvoor is aanwezig, evenals een mooie basis om op voort te bouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met de spelers, de staf en iedereen binnen de KNVB aan deze uitdaging te beginnen.”

Xavi debuteert tegen Klopp

Xavi debuteert op 24 september op de bank van Oranje. In de Nations League is die avond Duitsland, dat eerder deze zomer Jürgen Klopp aanstelde als opvolger van Juliann Nagelsmann, de tegenstander. Daarna wachten confrontaties met Servië (uit, 27 september), Griekenland (uit, 1 oktober) en opnieuw Servië (thuis, 4 oktober).

De Nederlandse connectie van Xavi

Eind jaren 90 debuteerde Xavi onder Louis van Gaal als speler bij FC Barcelona. Met de Catalanen won de middenvelder alles wat er te winnen valt, waaronder vier keer de Champions League - waarvan de eerste onder trainer Frank Rijkaard - en maar liefst acht landstitels. Daarnaast werd hij met Spanje Europees Kampioen in 2008 en 2012 en veroverde hij tussendoor in 2010 de wereldtitel met zijn land.

L'histoire se répète: Xavi opnieuw opvolger van Koeman

Xavi sloot zijn actieve loopbaan in 2019 af bij Al-Sadd in Qatar, om direct daarna bij die club zijn trainersloopbaan te starten. Anderhalf jaar later, in november 2021, keerde hij als hoofdtrainer terug bij 'zijn' FC Barcelona. Saillant detail: Xavi volgde de ontslagen Koeman op in Camp Nou. Met Barcelona werd Xavi eenmaal landskampioen, in het seizoen 2022/23. Een jaar later vertrok hij, na een teleurstellend seizoen en vermeende onenigheid met voorzitter Joan Laporta. Sindsdien is Xavi op zoek naar een nieuwe uitdaging in het voetbal. Eerder deze zomer liet hij al weten open te staan voor een klus als bondscoach, omdat hij graag eens een EK of WK in die hoedanigheid zou meemaken. Die kans krijgt hij dus van de KNVB.