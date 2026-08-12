KNVB bevestigt: Xavi volgt Koeman op als bondscoach

Xavi Hernández is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, zo meldt de KNVB woensdagavond in een persbericht. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op. Xavi heeft met de KNVB overeenstemming bereikt over een contract tot en met het WK van 2030.
"Ik vind het een enorme eer om bondscoach van het Nederlands elftal te worden", laat Xavi weten in een eerste reactie. "Als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van onder anderen Johan Cruijff en Rinus Michels, voel ik een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal. Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal ben. Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal waar ik mijn debuut onder maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard, hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach."
“Nederland heeft een rijke voetbalcultuur en een duidelijke visie die ook mij enorm aanspreken: aanvallend voetbal, vanuit balbezit, met creativiteit, passie en overtuiging,” vervolgt Xavi zijn relaas. “Natuurlijk is en blijft het belangrijkste doel altijd om te winnen, maar het liefst doe ik dat ook op een manier waarop die kenmerken terugkomen en waar mensen van kunnen genieten. De potentie daarvoor is aanwezig, evenals een mooie basis om op voort te bouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met de spelers, de staf en iedereen binnen de KNVB aan deze uitdaging te beginnen.”
Xavi debuteert op 24 september op de bank van Oranje. In de Nations League is die avond Duitsland, dat eerder deze zomer Jürgen Klopp aanstelde als opvolger van Juliann Nagelsmann, de tegenstander. Daarna wachten confrontaties met Servië (uit, 27 september), Griekenland (uit, 1 oktober) en opnieuw Servië (thuis, 4 oktober).
Eind jaren 90 debuteerde Xavi onder Louis van Gaal als speler bij FC Barcelona. Met de Catalanen won de middenvelder alles wat er te winnen valt, waaronder vier keer de Champions League - waarvan de eerste onder trainer Frank Rijkaard - en maar liefst acht landstitels. Daarnaast werd hij met Spanje Europees Kampioen in 2008 en 2012 en veroverde hij tussendoor in 2010 de wereldtitel met zijn land.
Xavi sloot zijn actieve loopbaan in 2019 af bij Al-Sadd in Qatar, om direct daarna bij die club zijn trainersloopbaan te starten. Anderhalf jaar later, in november 2021, keerde hij als hoofdtrainer terug bij 'zijn' FC Barcelona. Saillant detail: Xavi volgde de ontslagen Koeman op in Camp Nou. Met Barcelona werd Xavi eenmaal landskampioen, in het seizoen 2022/23. Een jaar later vertrok hij, na een teleurstellend seizoen en vermeende onenigheid met voorzitter Joan Laporta. Sindsdien is Xavi op zoek naar een nieuwe uitdaging in het voetbal. Eerder deze zomer liet hij al weten open te staan voor een klus als bondscoach, omdat hij graag eens een EK of WK in die hoedanigheid zou meemaken. Die kans krijgt hij dus van de KNVB.
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De KNVB heeft nadrukkelijk in de "Spaanse" vijver gevist (Guardiola, Martínez) en uiteindelijk Xavi Hernández aan de haak geslagen. Volgens mij heeft hij de laatste 2 jaar geen baan gehad, we zullen het gaan beleven. Hij heeft in ieder geval een binding met het Nederlandse voetbal (Cruijff, van Gaal, Rijkaard) Hopelijk kan hij er iets van maken, Oranje kan wel weer een succesje gebruiken.
Ik zie het wel zitten, kijk uit naar de eerste wedstrijden. Duitsland zal teveel zijn de eerste keer verwacht ik. Maar die erna hoop ik toch wat te zien.
Het is te hopen dat Xavi de speelstijl (verzorgd aanvallend voetbal) van Oranje en die hij ook gewend was te spelen terug kan brengen. Prima dat er een buitenlandse trainer is aangesteld die niet gehinderd zal worden door de keuze van de selectie vanuit het verleden en zal hopelijk deze samenstellen uit spelers die het verdienen vanwege hun clubprestaties.
Dit geeft mij een beter gevoel om, een bondscoach te hebben die aanvallend is ingesteld. De landen die ertoe doen, voetballen vanuit de hollandse identiteit. Zij hebben gezien, geleerd, getraind en daarna uitgevoerd; wat wij (Nederland)(in de jaren '70 hebben geïntroduceerd. Totaal voetbal zoals het genoemd wordt. Alle landen zijn gegroeid terwijl het land dat het voetbal heeft geupgrade is stil blijven staan. Deze coach was ooit de beste middenvelder van de wereld, die speelde op de manier die NEDERLAND aan de wereld introduceerde. Wij staan bekend om aanvallend voetbal en met Xavi als Bondscoach verwacht ik dit terug te zien op het veld. Liever mooi voetbal waar je van genieten kan en verliest dan zonder ook maar enige toegevoegde waarde verliezen. Ondanks dat ik geloof heb in Xavi Hernandez Vind ik dat de knvb(doelend op zij die beslissingen dienen te nemen). Zeer ongeschikt is om onze hoogste organisatie leiding te geven. Zij hadden tijd genoeg om voor te sorteren op een eventueele terug trekking van onze levende legende, Ronald Koeman. Ondanks hun ongeschiktheid en adequaat handelen en of voorsorteren, ben ik nu positief gestemd en ben ik een voorstander van deze keuze. Laten we met ons alle is een keer als 1 blok, ons land steunen. Steun het team en coach ook als iets niet goed verloopt, in plaats van direct af te branden. Het zal waarschijnlijk via een algemene curve (up en down) verlopen. Dit is een nieuwe periode waarin we "onze" speelstijl,(hollandse school, totaal voetbal) zullen gaan adapteren. Alle spelers die door de bondscoach opgeroepen worden. Horen ons vertrouwen en steun te krijgen. Laat hun voelen dat wij hun steunen en vertrouwen. Dan betalen zij het terug. Wij gaan weer Nederland zijn! Eendracht maakt machten.
Interessante keuze. We zullen zien hoe het uitpakt. Voor degene die zeuren dat het geen Nederlander is : Nederland had tot 1970 23!!!! Buitenlandse bondscoaches en daarna alleen nog happel
Hier wordt ik echt blij van omdat ik Xavi een hele goede keuze vindt. Hij heeft een duidelijke voetbalvisie die op Hollandse leest geschoeid is. Daarnaast zijn we nu definitief van de mogelijkheid verlost dat ene M. Reiziger de nieuwe bondscoach zou kunnen worden. Wat betreft de wedstrijd tegen Duitsland: ze mogen dan wel Klopp als nieuwe bondscoach hebben aangesteld maar zo goed is die manschaft momenteel ook niet dus oranje is echt niet kansloos op 24 september.
Top keuze
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De KNVB heeft nadrukkelijk in de "Spaanse" vijver gevist (Guardiola, Martínez) en uiteindelijk Xavi Hernández aan de haak geslagen. Volgens mij heeft hij de laatste 2 jaar geen baan gehad, we zullen het gaan beleven. Hij heeft in ieder geval een binding met het Nederlandse voetbal (Cruijff, van Gaal, Rijkaard) Hopelijk kan hij er iets van maken, Oranje kan wel weer een succesje gebruiken.
Ik zie het wel zitten, kijk uit naar de eerste wedstrijden. Duitsland zal teveel zijn de eerste keer verwacht ik. Maar die erna hoop ik toch wat te zien.
Het is te hopen dat Xavi de speelstijl (verzorgd aanvallend voetbal) van Oranje en die hij ook gewend was te spelen terug kan brengen. Prima dat er een buitenlandse trainer is aangesteld die niet gehinderd zal worden door de keuze van de selectie vanuit het verleden en zal hopelijk deze samenstellen uit spelers die het verdienen vanwege hun clubprestaties.
Dit geeft mij een beter gevoel om, een bondscoach te hebben die aanvallend is ingesteld. De landen die ertoe doen, voetballen vanuit de hollandse identiteit. Zij hebben gezien, geleerd, getraind en daarna uitgevoerd; wat wij (Nederland)(in de jaren '70 hebben geïntroduceerd. Totaal voetbal zoals het genoemd wordt. Alle landen zijn gegroeid terwijl het land dat het voetbal heeft geupgrade is stil blijven staan. Deze coach was ooit de beste middenvelder van de wereld, die speelde op de manier die NEDERLAND aan de wereld introduceerde. Wij staan bekend om aanvallend voetbal en met Xavi als Bondscoach verwacht ik dit terug te zien op het veld. Liever mooi voetbal waar je van genieten kan en verliest dan zonder ook maar enige toegevoegde waarde verliezen. Ondanks dat ik geloof heb in Xavi Hernandez Vind ik dat de knvb(doelend op zij die beslissingen dienen te nemen). Zeer ongeschikt is om onze hoogste organisatie leiding te geven. Zij hadden tijd genoeg om voor te sorteren op een eventueele terug trekking van onze levende legende, Ronald Koeman. Ondanks hun ongeschiktheid en adequaat handelen en of voorsorteren, ben ik nu positief gestemd en ben ik een voorstander van deze keuze. Laten we met ons alle is een keer als 1 blok, ons land steunen. Steun het team en coach ook als iets niet goed verloopt, in plaats van direct af te branden. Het zal waarschijnlijk via een algemene curve (up en down) verlopen. Dit is een nieuwe periode waarin we "onze" speelstijl,(hollandse school, totaal voetbal) zullen gaan adapteren. Alle spelers die door de bondscoach opgeroepen worden. Horen ons vertrouwen en steun te krijgen. Laat hun voelen dat wij hun steunen en vertrouwen. Dan betalen zij het terug. Wij gaan weer Nederland zijn! Eendracht maakt machten.
Interessante keuze. We zullen zien hoe het uitpakt. Voor degene die zeuren dat het geen Nederlander is : Nederland had tot 1970 23!!!! Buitenlandse bondscoaches en daarna alleen nog happel
Hier wordt ik echt blij van omdat ik Xavi een hele goede keuze vindt. Hij heeft een duidelijke voetbalvisie die op Hollandse leest geschoeid is. Daarnaast zijn we nu definitief van de mogelijkheid verlost dat ene M. Reiziger de nieuwe bondscoach zou kunnen worden. Wat betreft de wedstrijd tegen Duitsland: ze mogen dan wel Klopp als nieuwe bondscoach hebben aangesteld maar zo goed is die manschaft momenteel ook niet dus oranje is echt niet kansloos op 24 september.
Top keuze