De KNVB is in onderhandeling met Xavi Hernández om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, zo meldt De Telegraaf. Voormalig Oranje-topscorer - én oud-ploeggenoot van de Spanjaard bij FC Barcelona - Patrick Kluivert is volgens de ochtendkrant in beeld als assistent.

Koeman kondigde na de WK-uitschakeling, door toedoen van Marokko, aan zijn aflopende contract bij de KNVB niet te gaan verlengen. De voetbalbond moest daarom met enige spoed op zoek naar een opvolger, aangezien eind september al weer vier Nations League-duels, te beginnen tegen Duitsland, op het programma staan. In eerste instantie vielen verschillende namen, maar Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag en zelfs Pep Guardiola bleken om uiteenlopende redenen niet haalbaar.

Artikel gaat verder onder video

Directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB leek daarom bij de huidige bondscoach van Jong Oranje, Michael Reiziger, uit te gaan komen. Ruim een week geleden, voorafgaand aan het duel om de Johan Cruijff Schaal, spraken De Jong en Reiziger al uitgebreid over de vacature bij het 'grote' Oranje, in aanwezigheid van KNVB-commissaris Clarence Seedorf. Daarna bleef het stil, maar maakte Louis van Gaal wél plots duidelijk dat hij te porren zou zijn voor een vierde termijn als bondscoach.

Gisteren (dinsdag) en vandaag kwam echter naar buiten dat de KNVB zou hebben gesproken met zowel Roberto Martínez (onder meer oud-bondscoach van België en Portugal) én Xavi. Met laatstgenoemde is de bond nu daadwerkelijk in onderhandeling over het bondscoachschap van Oranje, weet De Telegraaf. Xavi zou de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje zijn sinds Ernst Happel, die Nederland op het WK van 1978 naar het zilver leidde. Als assistent van Xavi zou de KNVB Patrick Kluivert op het oog hebben. Binnen de voetbalbond zou 'breed draagvlak' zijn voor de voormalig Barcelona-ploeggenoot van Xavi.

Eind jaren 90 debuteerde Xavi onder Louis van Gaal als speler van Barcelona. Met de Catalanen won de middenvelder alles wat er te winnen viel, waaronder vier keer de Champions League - waarvan de eerste onder trainer Frank Rijkaard - en maar liefst acht landstitels. Daarnaast werd hij met Spanje Europees Kampioen in 2008 en 2012 en veroverde hij tussendoor in 2010 de wereldtitel met zijn land.

Xavi sloot zijn actieve loopbaan in 2019 af bij Al-Sadd in Qatar, om direct daarna bij die club zijn trainersloopbaan te starten. Anderhalf jaar later, in november 2021, keerde hij als hoofdtrainer terug bij 'zijn' FC Barcelona. Saillant detail: Xavi volgde de ontslagen Koeman op in Camp Nou. Met Barcelona werd Xavi eenmaal landskampioen, in het seizoen 2022/23. Een jaar later vertrok hij, na een teleurstellend seizoen en vermeende onenigheid met voorzitter Joan Laporta. Sindsdien is Xavi op zoek naar een nieuwe uitdaging in het voetbal. Eerder deze zomer liet hij weten open te staan voor een klus als bondscoach, omdat hij graag eens een EK of WK in die hoedanigheid zou meemaken.