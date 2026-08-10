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Enorme verrassing plots genoemd als bondscoach: ‘Een mogelijke dubbelrol’

10 augustus 2026, 09:02   Bijgewerkt: 09:14
Nigel de Jong over Nederlands elftal
Foto: © Imago/realtimes
5 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Als het aan de NOS Voetbalpodcast ligt, moet de KNVB een nieuwe poging wagen om Peter Bosz binnen te halen. Onder meer Rafael van der Vaart en Jan Roelfs zien een mogelijke dubbelrol bij PSV en het Nederlands elftal wel zitten.

Sinds het vertrek van Ronald Koeman, die na het tegenvallende WK vertrok bij het Nederlands elftal, zoekt de KNVB nog altijd naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond sprak onder meer met Arne Slot, maar die zag af van de functie. Ook Erik ten Hag is niet beschikbaar. Daardoor is de KNVB nu uitgekomen bij Michael Reiziger, een optie die – op zijn zachtst gezegd – niet door iedereen wordt toegejuicht.

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“Ik leg het maar gewoon op tafel: ik denk dat Nigel de Jong toch nog even moet bellen met Bosz' zaakwaarnemer. Zo van: Peter, weet je het echt zeker? Is er nog een opening?”, begint Roelfs. Van der Vaart vindt die gedachte interessant. “Hij is natuurlijk de droomkandidaat, maar dat is moeilijk te zeggen”, reageert de oud-voetballer.

Van der Vaart deelt vervolgens een persoonlijke ervaring met Bosz, die hij enkele jaren geleden ontmoette. “Het leuke van hem is dat hij gewoon geniet van het leven en het allemaal niet zo serieus neemt. Hij vindt dat er ook tijd moet zijn voor ontspanning. Dan denk ik: een betere job dan die van bondscoach bestaat er niet voor hem.”

Contract Bosz bij PSV

Bosz werd maanden geleden veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De oefenmeester maakte echter zelf een einde aan die geruchten door zijn contract bij PSV met twee seizoenen te verlengen, tot medio 2028. Er zou daarnaast geen sprake zijn van een bondscoachclausule.

Volgens Roelfs zou Bosz ‘het niet kunnen maken’ om dat contract niet uit te dienen. “Dan gooi je de club voor de bus.” Van der Vaart denkt in oplossingen: “Als híj echt je droomkandidaat is, kost het nou eenmaal geld. Ik zou proberen te vragen of hij openstaat voor een dubbelrol. Dat vindt een club nooit leuk, maar het is wel in het belang van het Nederlandse voetbal. Ik kan me voorstellen dat PSV daarover wil nadenken.”

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EuropaMango
48 Reacties
43 Dagen lid
89 Likes
EuropaMango
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Enorme verrassing plots genoemd als bondscoach... door een voetbalpodcast. Ja ok, dan ben ik ook wel klaar met lezen. Hier nog een scoop. Ik wil Bas van Toor graag noemen voor het bondscoachschap.

0laf
1.357 Reacties
1.414 Dagen lid
5.960 Likes
0laf
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Roelfs en vd Vaart worden hier ook nog voor betaald, omdat ze er verstand van zouden hebben. Los van alle realiteit dit. Zonde van mijn belastinggeld dat dit ook werkt voor publieke omroep.

dutchjohan
2 Reacties
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3 Likes
dutchjohan
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Knvb is wel erg naïef en slaapt. In het interview bij Edwin Everts, voorafgaand aan het wk heeft Bettine koman in bijzijn van Ronald koeman verteld dat dit het laatste kunststukje van Ronald was. Na wk wilden ze gaan reizen en genieten van het leven. Dus voor het wk kon knvb al aan de slag. Maar nee die knvb bobo's slapen nog steeds

Allback
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1.196 Reacties
1.414 Dagen lid
5.897 Likes
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
48 Reacties
43 Dagen lid
89 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Enorme verrassing plots genoemd als bondscoach... door een voetbalpodcast. Ja ok, dan ben ik ook wel klaar met lezen. Hier nog een scoop. Ik wil Bas van Toor graag noemen voor het bondscoachschap.

0laf
1.357 Reacties
1.414 Dagen lid
5.960 Likes
0laf
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  • 2
    + 1
avatar

Roelfs en vd Vaart worden hier ook nog voor betaald, omdat ze er verstand van zouden hebben. Los van alle realiteit dit. Zonde van mijn belastinggeld dat dit ook werkt voor publieke omroep.

dutchjohan
2 Reacties
1.029 Dagen lid
3 Likes
dutchjohan
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  • 2
    + 1
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Knvb is wel erg naïef en slaapt. In het interview bij Edwin Everts, voorafgaand aan het wk heeft Bettine koman in bijzijn van Ronald koeman verteld dat dit het laatste kunststukje van Ronald was. Na wk wilden ze gaan reizen en genieten van het leven. Dus voor het wk kon knvb al aan de slag. Maar nee die knvb bobo's slapen nog steeds

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.196 Reacties
1.414 Dagen lid
5.897 Likes
Allback
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  • 1
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avatar

Waarom zou je dat als club accepteren? Focus op je werkgever.

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Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

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