Enorme verrassing plots genoemd als bondscoach: ‘Een mogelijke dubbelrol’

Als het aan de NOS Voetbalpodcast ligt, moet de KNVB een nieuwe poging wagen om Peter Bosz binnen te halen. Onder meer Rafael van der Vaart en Jan Roelfs zien een mogelijke dubbelrol bij PSV en het Nederlands elftal wel zitten.

Sinds het vertrek van Ronald Koeman, die na het tegenvallende WK vertrok bij het Nederlands elftal, zoekt de KNVB nog altijd naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond sprak onder meer met Arne Slot, maar die zag af van de functie. Ook Erik ten Hag is niet beschikbaar. Daardoor is de KNVB nu uitgekomen bij Michael Reiziger, een optie die – op zijn zachtst gezegd – niet door iedereen wordt toegejuicht.

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“Ik leg het maar gewoon op tafel: ik denk dat Nigel de Jong toch nog even moet bellen met Bosz' zaakwaarnemer. Zo van: Peter, weet je het echt zeker? Is er nog een opening?”, begint Roelfs. Van der Vaart vindt die gedachte interessant. “Hij is natuurlijk de droomkandidaat, maar dat is moeilijk te zeggen”, reageert de oud-voetballer.

Van der Vaart deelt vervolgens een persoonlijke ervaring met Bosz, die hij enkele jaren geleden ontmoette. “Het leuke van hem is dat hij gewoon geniet van het leven en het allemaal niet zo serieus neemt. Hij vindt dat er ook tijd moet zijn voor ontspanning. Dan denk ik: een betere job dan die van bondscoach bestaat er niet voor hem.”

Contract Bosz bij PSV

Bosz werd maanden geleden veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. De oefenmeester maakte echter zelf een einde aan die geruchten door zijn contract bij PSV met twee seizoenen te verlengen, tot medio 2028. Er zou daarnaast geen sprake zijn van een bondscoachclausule.

Volgens Roelfs zou Bosz ‘het niet kunnen maken’ om dat contract niet uit te dienen. “Dan gooi je de club voor de bus.” Van der Vaart denkt in oplossingen: “Als híj echt je droomkandidaat is, kost het nou eenmaal geld. Ik zou proberen te vragen of hij openstaat voor een dubbelrol. Dat vindt een club nooit leuk, maar het is wel in het belang van het Nederlandse voetbal. Ik kan me voorstellen dat PSV daarover wil nadenken.”