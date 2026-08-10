Rafael van der Vaart: ‘Julian Brandt is nog geen 20% van wat ik was’

Rafael van der Vaart is gecharmeerd van , zo vertelt hij in de NOS Voetbalpodcast. De nieuwe aanwinst van Ajax heeft volgens collega Thierry Boon wat weg van Van der Vaart als voetballer, maar daar is de analist het totaal niet mee eens.

Brandt is een van de verrassende aankopen van Ajax. Het voormalige Duitse toptalent tekende transfervrij bij de Amsterdammers, terwijl hij door meerdere clubs werd begeerd. Tegen PEC Zwolle maakte de middenvelder zijn eerste doelpunt voor Ajax.

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“Als ik Brandt zie voetballen, moet ik toch een beetje denken aan jou”, zegt Thierry Boon. Van der Vaart is het daar totaal niet mee eens. “Ach, hou toch op! Hij is nog geen 20 procent van wat ik was. Jezus”, zegt de oud-voetballer stellig.

Vervolgens laat Van der Vaart zijn licht schijnen over Brandt. “Goede speler, ik heb hem in Duitsland zien spelen. Hij is flegmatiek, een mooie speler om naar te kijken. Als alles bij hem lukt, ziet het er waanzinnig uit. Als dat niet zo is, ziet het er minder uit. Maar heel eerlijk: zijn eerste indruk is heel erg goed.”

“Hij komt goed over en helpt de jonge jongens. Hij is een grote speler”, vervolgt hij.

Van der Vaart sprak bij NOS Studio Sport Voetbal al eerder over de komst van Brandt naar Ajax. Daar sprak hij zijn frustratie uit over de manier waarop zijn komst wordt neergezet. “Het is sowieso een goede aankoop. Maar we hoeven niet dankbaar te zijn dat hij naar Ajax komt! Als we zo diep gezonken zijn, dan ga ik naar huis”, aldus de oud-middenvelder.