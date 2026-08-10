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Rafael van der Vaart: ‘Julian Brandt is nog geen 20% van wat ik was’

10 augustus 2026, 10:10
Rafael van der Vaart over Julian Brandt
Foto: © Imago/realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Rafael van der Vaart is gecharmeerd van Julian Brandt, zo vertelt hij in de NOS Voetbalpodcast. De nieuwe aanwinst van Ajax heeft volgens collega Thierry Boon wat weg van Van der Vaart als voetballer, maar daar is de analist het totaal niet mee eens.

Brandt is een van de verrassende aankopen van Ajax. Het voormalige Duitse toptalent tekende transfervrij bij de Amsterdammers, terwijl hij door meerdere clubs werd begeerd. Tegen PEC Zwolle maakte de middenvelder zijn eerste doelpunt voor Ajax.

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“Als ik Brandt zie voetballen, moet ik toch een beetje denken aan jou”, zegt Thierry Boon. Van der Vaart is het daar totaal niet mee eens. “Ach, hou toch op! Hij is nog geen 20 procent van wat ik was. Jezus”, zegt de oud-voetballer stellig.

Vervolgens laat Van der Vaart zijn licht schijnen over Brandt. “Goede speler, ik heb hem in Duitsland zien spelen. Hij is flegmatiek, een mooie speler om naar te kijken. Als alles bij hem lukt, ziet het er waanzinnig uit. Als dat niet zo is, ziet het er minder uit. Maar heel eerlijk: zijn eerste indruk is heel erg goed.”

“Hij komt goed over en helpt de jonge jongens. Hij is een grote speler”, vervolgt hij.

Van der Vaart sprak bij NOS Studio Sport Voetbal al eerder over de komst van Brandt naar Ajax. Daar sprak hij zijn frustratie uit over de manier waarop zijn komst wordt neergezet. “Het is sowieso een goede aankoop. Maar we hoeven niet dankbaar te zijn dat hij naar Ajax komt! Als we zo diep gezonken zijn, dan ga ik naar huis”, aldus de oud-middenvelder.

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Natuurlijk moeten we blij zijn dat die voor Ajax koos, anders hadden we het hele seizoen met die Klaassen moeten doen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
676 Reacties
758 Dagen lid
1.659 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Natuurlijk moeten we blij zijn dat die voor Ajax koos, anders hadden we het hele seizoen met die Klaassen moeten doen.

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Julian Brandt

Julian Brandt
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
1
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
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3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
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