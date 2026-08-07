beleefde deze zomer een van de absolute hoogtepunten uit zijn carrière. De middenvelder van PEC Zwolle kwam met Nieuw-Zeeland in actie op het WK en keerde daarna terug naar Overijssel, waar zondag direct een bijzondere wedstrijd wacht. PEC begint het nieuwe Eredivisie-seizoen in eigen huis tegen Ajax. Thomas heeft vertrouwen in een goed resultaat en hoopt met de Zwollenaren vooral een stuk stabieler voor de dag te komen dan vorig seizoen.

Voor Thomas was het WK met Nieuw-Zeeland de vervulling van een langgekoesterde droom. Zelfs voor de 31-jarige middenvelder, die in zijn loopbaan al het nodige heeft meegemaakt, bleek het podium groter dan hij vooraf had kunnen voorstellen.

Artikel gaat verder onder video

"Het was top. Ik had niet verwacht dat het zó bijzonder zou zijn om met het nationale elftal op een WK te spelen", blikt hij terug in een interview met FCUpdate-journalist Sander Kamphof. "Natuurlijk weet je dat het mooi is om mee te maken, maar pas als je er bent merk je hoeveel het betekent. Je voelt de steun van familie en vrienden, maar ook van het hele land. Iedereen staat achter je en is trots dat je daar mag staan. In de eerste twee wedstrijden hebben we echt laten zien waar we als land toe in staat zijn. De laatste wedstrijd was wat minder, maar het was mooi dat Nieuw-Zeeland op dit WK zijn stempel heeft kunnen drukken."

Ook de omstandigheden maakten indruk. Nieuw-Zeeland kwam in verschillende enorme stadions in Noord-Amerika in actie en Thomas keek zijn ogen uit, vooral bij de openingswedstrijd tegen Iran voor 70.000 toeschouwers. "Dat is heel bijzonder. Dat stadion in Los Angeles was indrukwekkend. Ik had het ook mooi gevonden om in Mexico te spelen, omdat je daar echt merkt dat het land leeft voor voetbal. Dat gevoel had je in Amerika en Canada, waar wij de laatste twee wedstrijden speelden, iets minder. Maar de stadions waren gigantisch en elke wedstrijd was uitverkocht. Veel meer kun je eigenlijk niet wensen." Nieuw-Zeeland pakte een punt tegen Iran (2-2) en verloor van Egypte (1-3) en België (1-5).

Volledige focus terug op PEC

Wie denkt dat Thomas na het afvinken van een WK genoegen neemt met wat hij internationaal heeft bereikt, heeft het mis. De middenvelder heeft nog altijd ambities bij Nieuw-Zeeland, al verschuift zijn aandacht voorlopig volledig naar PEC. Daarbij speelt ook zijn fysieke belastbaarheid een belangrijke rol.

"Zeker. Nu ik dit heb bereikt, wil ik eigenlijk alleen maar meer. Maar eerst ligt de volledige focus op PEC Zwolle. Ik blijf dit seizoen sowieso bij de club en wil verstandig omgaan met mijn lichaam. Vorig jaar heb ik te veel gevraagd van mijn lichaam. Eerst een goed seizoen draaien met PEC, daarna kijken we verder."

© Imago

Dat seizoen begint meteen met een flinke krachtmeting. Ajax komt zondag op bezoek in Zwolle. Thomas vindt het bepaald geen nadeel om direct een van de traditionele topclubs te treffen, zeker omdat PEC voor eigen publiek speelt. "Dan kun je meteen de toon zetten voor het seizoen. Vorig jaar waren we te wisselvallig. Vaak speelden we één goede helft en zakten we daarna weg. We willen dat beeld dit seizoen veranderen. We zijn goed op weg en zondag zullen we zien hoe ver we zijn."

Die wisselvalligheid was vorig seizoen een terugkerend probleem. PEC liet geregeld zien goed te kunnen voetballen, maar slaagde er onvoldoende in dat niveau over langere periodes vast te houden. De 8-2 nederlaag bij Heracles Almelo vormde het dieptepunt, terwijl goede optredens kort daarna alweer volgden. Trainer Henry van der Vegt heeft daarom gedurende de voorbereiding nadrukkelijk gehamerd op stabiliteit.

De selectie werd deze zomer bovendien flink vernieuwd. Zes basisspelers vertrokken en technisch directeur Gerry Hamstra haalde onder anderen Nick Viergever, Ibrahim Cissoko, Tobias Sommer, Elias Sørensen, Tijs Velthuis en Tom de Graaff naar Zwolle. Met meer ervaring in de ploeg hoopt PEC minder grillig te worden.

Thomas gelooft in resultaat tegen Ajax

Hoe ver PEC inmiddels daadwerkelijk is, moet zondag blijken. Thomas weet dat Ajax individueel veel kwaliteit bezit, maar acht zijn ploeg in het MAC3PARK stadion zeker niet kansloos. "Als Ajax zijn dag heeft, kunnen ze van iedereen winnen. Maar thuis, met onze supporters achter ons, moeten we het ze zo moeilijk mogelijk maken. Als we dat doen, heb ik er vertrouwen in dat er minimaal een punt in zit."

Voor Thomas kan de wedstrijd bovendien een interessant persoonlijk duel opleveren. Hij houdt er rekening mee dat hij tegenover Julian Brandt komt te staan. "Dat zou mooi zijn. Ik zag dat hij gisteren als nummer tien speelde. Dat zou een leuke tegenstander zijn. Ik ben benieuwd of hij zondag in de basis staat."

Eerst handhaven, daarna omhoog kijken

PEC wil dit seizoen voorkomen dat het opnieuw tot laat in de competitie moet wachten voordat lijfsbehoud definitief is. Stabiliteit is binnen de club het sleutelwoord. Thomas sluit zich daarbij aan. Een ambitieuze doelstelling uitspreken doet hij nog niet: het veiligstellen van de Eredivisie-status komt voor hem op de eerste plaats.

"De eerste doelstelling is altijd handhaving. Als we dat zo snel mogelijk veiligstellen, kunnen we omhoog kijken. Het belangrijkste is dat we stabieler worden. Vorig seizoen verspeelden we te vaak punten in de laatste tien of vijftien minuten. Dat moeten we beter doen."

Tegelijkertijd weet Thomas hoe klein de marges in het rechterrijtje van de Eredivisie kunnen zijn. Vorig seizoen lagen de plekken richting de play-offs en de gevarenzone lange tijd dicht bij elkaar. Daardoor hoeft PEC volgens hem ook niet bij voorbaat uitsluitend naar beneden te kijken. "Twee seizoenen geleden gingen we binnen een paar weken van degradatiekandidaat naar play-offkandidaat. Het kan dus snel gaan. Maar eerst zo snel mogelijk handhaven, daarna kunnen we omhoog kijken."

Nog altijd vlinders voor iedere wedstrijd

Thomas begint inmiddels aan opnieuw een seizoen in het shirt van PEC. Ondanks zijn 31 jaar en zijn lange loopbaan is van verzadiging geen sprake. Na zijn WK-avontuur heeft hij alweer volop zin om zondag aan een nieuw hoofdstuk in Zwolle te beginnen.

"Ik heb er nog steeds ontzettend veel zin in. Anders zou ik niet meer terugkomen. Voor iedere wedstrijd heb ik nog altijd die vlinders in mijn buik. Je bent niet echt zenuwachtig, maar vooral gretig om te beginnen. Ik ben nu 31 jaar, maar al die jonge jongens houden me jong. We hebben ook Nick Viergever, die houdt me ook jong", grapt hij over zijn 37-jarige ploeggenoot. "Ik heb veel vertrouwen dat het een mooi seizoen gaat worden."