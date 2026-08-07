Naast Paris Saint-Germain hebben ook twee andere Europese grootmachten interesse getoond in . Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf hadden FC Barcelona en Bayern München serieuze belangstelling voor de aanvaller van Ajax. Namens Barcelona zat sportief directeur Deco op de tribune in Amsterdam, terwijl Bayern uiteindelijk de voorkeur gaf aan Ismael Saibari van PSV.

Godts had donderdag 'gewoon' een basisplaats bij Ajax tegen Shelbourne FC en benutte een strafschop. “Mika Godts wil op een hele goede en mooie manier afscheid nemen van Ajax", stelt Verweij in de podcast Kick-Off. "Ik heb gisteren ook nog een tijdje met zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck gesproken. Die zegt: het heeft geen seconde gespeeld om niet te gaan voetballen. Maar er kan natuurlijk een moment komen dat Ajax en Paris Saint-Germain wel dichter bij elkaar komen en dat je denkt: nou, het komt nu zo dichtbij, nu is het voor alle partijen misschien wel het verstandigste.”

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Een tweede bod is in aantocht. Naar verluidt gaat PSG zich melden met 50 à 55 miljoen euro, nadat een eerste bod van minstens 40 miljoen euro werd afgewezen. "Dat bod hoeft officieel niet eens uitgebracht te worden, want gisteren werd bekend dat de bekende Portugese makelaar Jorge Mendes zich vijf maanden geleden bij Jordi Cruijff heeft gemeld en heeft aangeboden om een zo hoog mogelijke prijs uit de markt te halen.”

Zo'n aanbod kan voor een club als Ajax 'heel interessant' zijn, weet Verweij. "Aan de andere kant: Mendes kan er dan meer uithalen, maar dan moet je Mendes natuurlijk ook commissie gaan betalen. Dus dan moet je hopen dat hij er tien miljoen extra uithaalt en dat dat je een miljoentje kost. Dan is dat natuurlijk pure winst.”

“Maar voorlopig is het zo dat – en dat wist ik niet, dat hoorde ik gisteren niet van Niels de Jonck, maar van iemand anders – ook Barcelona heel serieus in de markt is geweest voor Mika Godts, en Bayern München ook. Bayern München koos uiteindelijk, omdat ze toch een speler wilden die ook als negen kan spelen, voor Saibari. Maar dat is wel een afweging geweest tussen Godts en Saibari.”

“Barcelona was ook zeer geïnteresseerd en Deco is een aantal keren in de ArenA geweest om Godts te bekijken", heeft de clubwatcher vernomen. "Dus dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Jordi Cruijff zei: als dit soort clubs zich aandienen, laat hem dan hier nog maar een jaar voetballen. Dan verliest hij zijn waarde niet. Dan kan hij altijd nog voor in ieder geval die 45 miljoen die nu wordt geboden, maar misschien wel voor 60, 65 miljoen. Dat is het bedrag dat Ajax wil hebben.”