KNVB krijgt pijnlijke boodschap tijdens zoektocht naar nieuwe bondscoach

De zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach leidt tot stevige kritiek. Michael Reiziger is momenteel de voornaamste kandidaat om Ronald Koeman op te volgen, terwijl ook de namen van Louis van Gaal en Ruud van Nistelrooij rondzingen. Volgens journalist Leon ten Voorde is de onrust in Zeist inmiddels groot.

De KNVB moet een nieuwe bondscoach aanstellen nadat Koeman zijn aflopende contract na de uitschakeling tegen Marokko op het WK niet verlengde. Arne Slot gold aanvankelijk als gedroomde opvolger, maar wil voorlopig actief blijven in het clubvoetbal. Ook Peter Bosz en Erik ten Hag bleken niet beschikbaar.

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Kenneth Perez vraagt zich in het ESPN-programma Voetbalpraat af waarom Van Gaal nu nadrukkelijk in beeld komt. “De KNVB heeft altijd gezegd dat ze iemand voor de lange termijn willen. Louis van Gaal is een geweldige trainer geweest. Hij is 74 jaar. Dat is toch niet voor de lange termijn?”, aldus de analist.

Reiziger zorgt voor verdeeldheid

Reiziger sprak zondag voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal urenlang met KNVB-directeuren Nigel de Jong en Clarence Seedorf. De bondscoach van Jong Oranje lichtte tijdens dat onderhoud zijn plannen voor het Nederlands elftal uitgebreid toe. Zijn kandidatuur wordt echter niet door iedereen als overtuigend gezien.

“Misschien is de situatie nu wel zodanig dat de KNVB gefaald heeft”, oppert Sinclair Bischop. “Drie mogelijke kandidaten, die het hadden kunnen en misschien wel moeten worden, kunnen nu niet. Denk aan Peter Bosz, Arne Slot en Ten Hag. Als je dan hoort welke namen er worden genoemd, met Reiziger, is dat een zwaktebod. Dan ga je misschien wel kijken naar een bondscoach die bewezen heeft dat hij het Nederlands elftal aan de praat kan krijgen.”

Ten Voorde is nog scherper. “Er is totale paniek in Zeist”, denkt de Tubantia-journalist. “Zij voelen ook wel aan dat er bij voorbaat al heel veel gezeik bij Reiziger komt, als hij het wordt. Hij is assistent geweest bij Ajax, trainer geweest bij Jong Oranje en Jong Ajax. Hij heeft nooit een club getraind.”

Bischop ziet daarom mogelijkheden voor een constructie waarin Van Gaal als ervaren supervisor optreedt. “Hij zou wel een rol kunnen vertolken, waarin hij de man is die alles regelt. Ik zie hem niet meer op het veld staan. Dan zou je een Reiziger of Van Nistelrooij de trainingen kunnen laten doen.”

Van Gaal houdt deur op een kier

Van Gaal heeft tegenover Voetbal International bevestigd dat hij de voetbalbond wil helpen, al is er nog geen contact geweest. “Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen”, zei de voormalige bondscoach.

De 74-jarige trainer ziet bovendien voldoende kwaliteit binnen de huidige spelersgroep. “En met zo'n selectie zijn er natuurlijk wel mogelijkheden. Ik denk ook dat Nederland eventueel nog altijd Europees of wereldkampioen zou kunnen worden, want 95 procent van de selectie speelt in het buitenland en vaak bij goede clubs.”

Tegelijkertijd verbaast Van Gaal zich over de plotselinge aandacht voor zijn persoon. “Het enige dat er speelt, is dat ze op dit moment nog niemand kunnen krijgen en dan komt mijn naam weer naar boven. Ik vind dat ergens wel ongelooflijk”, stelt hij.

“Vier jaar geleden op het WK van Qatar verloren we na strafschoppen in de kwartfinale en vond 'men' ons voetbal niet goed genoeg. En die mensen zien mij nu als de ideale man?”, aldus Van Gaal. Volgens zijn vrouw Truus is van concrete toenadering echter geen sprake.