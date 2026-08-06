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Dit is de situatie rond Anis Hadj Moussa (en de gevolgen voor Sami Ouaissa) bij Feyenoord

6 augustus 2026, 06:55
Anis Hadj Moussa en Sami Ouaissa
Foto: © Imago/realtimes
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Een vertrek van Anis Hadj Moussa bij Feyenoord is nog altijd niet concreet geworden. Hoewel de Algerijnse rechtsbuiten aan tal van buitenlandse clubs wordt gelinkt, heeft Feyenoord volgens het Algemeen Dagblad nog geen officieel bod ontvangen. Ook voor spits Ayase Ueda ligt er vooralsnog geen voorstel op tafel.

Dat heeft directe gevolgen voor de komst van Sami Ouaissa. Volgens Voetbal International heeft Feyenoord al weken een persoonlijk akkoord met de 21-jarige aanvaller van NEC, maar is bij de Nijmegenaren nog geen formeel bod binnengekomen. De Rotterdammers moeten eerst spelers verkopen voordat technisch directeur Dévy Rigaux grote investeringen kan doen.

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Hadj Moussa geldt daarbij als een belangrijke kandidaat om geld op te leveren. Vanuit Saudi-Arabië was concrete belangstelling, maar een overstap naar die competitie zag de vleugelaanvaller niet zitten. Andere geïnteresseerde clubs zouden zijn afgehaakt op de vraagprijs van Feyenoord. Ook Newcastle United heeft zich nog niet officieel gemeld.

Ouaissa kijkt verder: 'Ajax en PSV denkbaar'

Feyenoord houdt Ouaissa ondertussen warm. VI meldt dat Rigaux wekelijks contact heeft met de jeugdinternational van Jong Oranje, die graag naar De Kuip wil. Door het uitblijven van concrete actie begint Ouaissa echter ook serieus naar andere mogelijkheden te kijken.

Eerder hield hij buitenlandse belangstelling af vanwege zijn voorkeur voor een Nederlandse topclub. Nu een transfer naar Feyenoord al weken stilligt, wordt een andere bestemming steeds realistischer. Er wordt zelfs gehint naar PSV of Ajax. "Het is duidelijk dat er meer wegen naar Rome leiden. Hadj-Moussa is nog niet vertrokken. En ook PSV en Ajax zoeken tenslotte nog buitenspelers. Na vier weken lijkt het persoonlijke akkoord ook te vertroebelen."

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

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