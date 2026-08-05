NEC-ster getipt bij PSV en Ajax: ‘Waar hebben ze die vandaan? Even serieus!’

Marciano Vink heeft dinsdagavond met volle teugen genoten van het optreden van NEC in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus (0-0). De oud-voetballer en analist tipt één speler van de Nijmegenaren voor PSV, Ajax en Feyenoord.

NEC zette dinsdagavond een puike prestatie neer in het eerste duel met Olympiakos Piraeus in de derde voorronde van de Champions League. Onder aanvoering van een uitblinkende Darko Nejasmic werd in Griekenland een doelpuntloos gelijkspel en daarmee een uitstekende uitgangspositie uit het vuur gehaald.

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“Even over NEC… Hoe zij die zes hebben gehaald! Waar hebben ze die vandaan getoverd? Even serieus!”, uit Vink zijn bewondering voor Nejasmic woensdagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat bij ESPN. “Nejasmic bij PSV, Nejasmic bij Ajax, Nejasmic bij Feyenoord: het kan allemaal qua potentie”, stelt de analist.

Ook journalist Thijs Zwagerman ziet de kwaliteiten van Nejasmic, die in de zomer van 2025 door NEC voor een transfersom van circa één miljoen euro werd opgepikt in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al Sharjah FC. Zwagerman vraagt zich echter af of de 27-jarige Kroaat ‘motorisch en technisch’ goed genoeg is voor de Nederlandse top.

“Maar zou jij Sano of Nejasmic gehaald hebben bij PSV?”, wil Vink weten van Zwagerman. Diens keuze valt dan toch op de Japanse middenvelder, die op korte termijn de overstap maakt van NEC naar PSV en woensdag al gekeurd werd in Eindhoven.

“Bij PSV toch wel Sano, omdat dat middenveld zo dynamisch is”, antwoordt Zwagerman. “Maar als je het op Ajax legt, dan hebben ze natuurlijk veel meer behoefte aan een type Nejasmic.”

Vink vraagt zich tot slot nog af of een tandem van Nejasmic en Joey Veerman niet uitstekend zou werken bij PSV. “Ik vrees dat dat een beetje te statisch wordt”, antwoordt Zwagerman. Vink: “Ik denk dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben.”