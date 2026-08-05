'Gianni Infantino biedt één land de WK-finale aan in ruil voor steun'

Gianni Infantino zou Marokko de organisatie van de finale van het WK 2030 hebben toegezegd in ruil voor publieke steun aan zijn positie als FIFA-president. Terwijl de roep om zijn vertrek steeds luider klinkt, probeert de Zwitser volgens The Times een van zijn trouwste bondgenoten aan zich te binden met de belangrijkste wedstrijd van het mondiale voetbal.

Infantino verblijft momenteel in Marokko, waar hij woensdag een crisisoverleg met FIFA-functionarissen heeft gehouden. Zijn positie staat zwaar onder druk door zijn mislukte plan om het WK te verkopen. De kritiek op zijn handelen neemt toe en steeds meer prominenten binnen de voetbalwereld vinden dat hij onmiddellijk moet opstappen.

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Het WK van 2030 wordt georganiseerd door Spanje, Portugal en Marokko. Daarnaast worden drie wedstrijden in Zuid-Amerika gespeeld. Marokko behoort al jaren tot de belangrijkste steunpilaren van Infantino en kreeg tijdens zijn periode als FIFA-president mede de organisatie van het eindtoernooi toegewezen.

Marokko aast op finale van WK 2030

De Marokkaanse voetbalbond wil de finale onderbrengen in het nieuwe Hassan II-stadion in Casablanca. De beoogde voetbaltempel krijgt een capaciteit van 115.000 plaatsen en moet na de bouw het grootste voetbalstadion ter wereld worden.

Volgens The Times heeft Infantino Marokko beloofd dat het stadion de WK-finale mag organiseren wanneer het land zich publiekelijk achter hem schaart. Daarmee zou Casablanca de voorkeur krijgen boven het Santiago Bernabéu in Madrid, dat eveneens in beeld is voor de eindstrijd.

Tegelijkertijd zou Infantino zich zorgen maken over het gebrek aan steun vanuit Saudi-Arabië. Dat land organiseert het WK van 2034, maar lijkt zich vooralsnog niet nadrukkelijk achter de geplaagde FIFA-voorzitter te scharen.

De druk op Infantino wordt woensdag verder opgevoerd door Luís Figo. De voormalig speler van onder meer Real Madrid en Barcelona haalt via sociale media vernietigend uit naar de FIFA-president en sluit zich aan bij de groeiende groep die zijn onmiddellijke vertrek eist.

“Dit is het laagste, meest misleidende en lafste eigenbelang dat ik ooit heb meegemaakt”, verklaart Figo. “En geloof me, ik ben in mijn jaren binnen de voetbalwereld genoeg schurken tegengekomen. Infantino heeft het ambt van FIFA-president, dat hij juist naar een hoger niveau beloofde te tillen, volledig naar beneden gehaald. Hij heeft gelogen, mensen misleid en geprobeerd zichzelf te verrijken via de sport die hij geacht wordt te dienen. Het is te laat om zijn waardigheid nog te redden, maar het is niet te laat om het voetbal te redden. Hij moet vertrekken. Nu.”

Wenger neemt afstand van omstreden plan

Ook Arsène Wenger heeft zich inmiddels nadrukkelijk gedistantieerd van het plan dat Infantino verder in het nauw heeft gebracht. De voormalige manager van Arsenal is tegenwoordig hoofd mondiale voetbalontwikkeling bij de FIFA, maar benadrukt dat hij geen enkele rol heeft gespeeld bij de totstandkoming ervan.

“Binnen de FIFA ben ik verantwoordelijk voor de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal”, aldus Wenger. “Samen met mijn team houd ik me bezig met data-analyse, het online opleidingscentrum van de FIFA, de ontwikkeling van jeugdopleidingen via zestig academies in zestig landen waar die het hardst nodig zijn en jeugdcompetities over de hele wereld.”

“Daarnaast ben ik technisch adviseur van de IFAB. Ik was niet betrokken bij dit strategische plan en hoorde er pas voor het eerst over via berichten in de media.”

Volgens Wenger kon de FIFA vervolgens nog maar één besluit nemen. “Het intrekken van het project was absoluut noodzakelijk en stond niet ter discussie. Ik geloof sterk in een onafhankelijke FIFA die onze sport dient met toewijding, transparantie en integriteit.”