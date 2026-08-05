PSV maakt uitzondering: topspeler heeft vertrekclausule voor FC Barcelona

kan PSV onder gunstige voorwaarden verlaten, maar uitsluitend wanneer FC Barcelona zich voor hem meldt. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad woensdag. Voor een terugkeer naar Internazionale geldt die afspraak niet: de Italiaanse club zal een miljoenenbedrag op tafel moeten leggen.

De 37-jarige Kroaat verlengde vorig jaar zijn contract in Eindhoven tot medio 2027. Volgens Italiaanse bronnen werd in die verbintenis een bijzondere clausule opgenomen, waardoor Perisic voor een beperkt bedrag naar Barcelona kan vertrekken. Voor andere geïnteresseerde clubs bestaat zo’n zachte vertrekregeling niet.

PSV wil Perisic behouden

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Dat betekent dat Internazionale zich bij directeur voetbalzaken Earnest Stewart moet melden wanneer de club Perisic opnieuw naar Milaan wil halen. PSV beschouwt de ervaren buitenspeler als een belangrijke kracht in de strijd om de landstitel en wil hem daarom niet zomaar laten gaan. De Eindhovenaren verlangen naar verwachting meerdere miljoenen euro’s.

Eind juni hield Perisic de deur naar een terugkeer bij Inter open. Na een interland van Kroatië kreeg hij de vraag of hij opnieuw voor Inter wilde spelen. “In januari was ik heel dichtbij, maar liet PSV me niet gaan”, vertelde hij. “We zien wel hoe het loopt. Het hangt af van de directeuren." Op dit moment heeft Perisic volgens het Eindhovens Dagblad geen concrete vertrekwens kenbaar gemaakt.