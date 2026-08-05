Live voetbal

PSV maakt uitzondering: topspeler heeft vertrekclausule voor FC Barcelona

5 augustus 2026, 15:54
Ivan Perisic
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Ivan Perisic kan PSV onder gunstige voorwaarden verlaten, maar uitsluitend wanneer FC Barcelona zich voor hem meldt. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad woensdag. Voor een terugkeer naar Internazionale geldt die afspraak niet: de Italiaanse club zal een miljoenenbedrag op tafel moeten leggen.

De 37-jarige Kroaat verlengde vorig jaar zijn contract in Eindhoven tot medio 2027. Volgens Italiaanse bronnen werd in die verbintenis een bijzondere clausule opgenomen, waardoor Perisic voor een beperkt bedrag naar Barcelona kan vertrekken. Voor andere geïnteresseerde clubs bestaat zo’n zachte vertrekregeling niet.

PSV wil Perisic behouden

Artikel gaat verder onder video

Dat betekent dat Internazionale zich bij directeur voetbalzaken Earnest Stewart moet melden wanneer de club Perisic opnieuw naar Milaan wil halen. PSV beschouwt de ervaren buitenspeler als een belangrijke kracht in de strijd om de landstitel en wil hem daarom niet zomaar laten gaan. De Eindhovenaren verlangen naar verwachting meerdere miljoenen euro’s.

Eind juni hield Perisic de deur naar een terugkeer bij Inter open. Na een interland van Kroatië kreeg hij de vraag of hij opnieuw voor Inter wilde spelen. “In januari was ik heel dichtbij, maar liet PSV me niet gaan”, vertelde hij. “We zien wel hoe het loopt. Het hangt af van de directeuren." Op dit moment heeft Perisic volgens het Eindhovens Dagblad geen concrete vertrekwens kenbaar gemaakt.

➡️ Meer over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kodai Sano

'Sano laat Olympiakos-NEC schieten: woensdag medische keuring bij PSV'

  • Gisteren, 15:26
  • Gisteren, 15:26
  • 12
Peter Bosz

Speculatie over vertrek Bosz bij PSV: 'Hij staat intern onder druk'

  • Gisteren, 09:25
  • Gisteren, 09:25
  • 7
Minuut stilte voor Rob Dieperink bij PSV - AZ

Minuut stilte Rob Dieperink bruut verstoord, PSV-fans komen met massale reactie

  • zo 2 augustus, 18:22
  • 2 aug. 18:22
  • 6
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ivan Perisic

Ivan Perisic
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 37 jaar (2 feb. 1989)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
PSV
30
7
2024/2025
PSV
27
9
2024/2025
Hajduk
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws