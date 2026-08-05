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Ajax of Feyenoord? Joey Veerman noemt de grootste titelconcurrent van PSV

5 augustus 2026, 14:20
Joey Veerman
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Joey Veerman ziet Ajax als de belangrijkste concurrent in de strijd om de landstitel. De middenvelder hoopt met PSV voor het vierde opeenvolgende seizoen kampioen te worden en spreekt ook de ambitie uit om terug te keren in het Nederlands elftal.

Veerman neemt in een interview met ESPN deel aan een 'vragenvuur', waarin hij snelle antwoorden geeft op verschillende vragen. De spelmaker voorspelt dat PSV ‘gewoon eerste’ wordt en verwacht maximaal vier nederlagen voor de Eindhovenaren, hetzelfde aantal als vorig seizoen. Hoe ver PSV in de Champions League reikt, vindt hij lastig te zeggen. “Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de loting. Laten we zeggen: achtste finale.”

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Veerman wijst Ajax aan als voornaamste titeluitdager. Vorig seizoen vormde Ajax als nummer vijf geen enkele bedreiging, maar na een drukke transferzomer zijn de verwachtingen toegenomen rond de ploeg. Veerman zet in op negen doelpunten en zeventien assists in het nieuw seizoen. Hij tipt verder de achttienjarige Noah Fernandez als een speler die komend seizoen zijn doorbraak beleeft bij PSV.

Ook voorspelt Veerman dat hij komend seizoen zijn rentree gaat maken in het Nederlands elftal. De zestienvoudig international had geen goede relatie met Ronald Koeman en stelde zich onder zijn leiding niet meer beschikbaar. Nu Koeman is vertrokken, ziet Veerman een rentree wel zitten.

Wie zie jij hoger eindigen in de Eredivisie dit seizoen?

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Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
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0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
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Telstar
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