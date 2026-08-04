Ajax heeft het openingsbod van Paris Saint-Germain op buitenspeler 'resoluut afgewezen', zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De Franse grootmacht had in totaal 45 miljoen euro over voor de Belg, maar Jordi Cruijff verlangt aanzienlijk meer en weigert zelfs om plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.

Godts kwam afgelopen donderdag nog 90 minuten in actie voor Ajax, dat in de eigen Johan Cruijff ArenA met 4-1 te sterk was voor FK Vojvodina Novi Sad in de voorrondes van de Conference League. Een dag later dook een foto op waarop de Belg te zien was op de luchthaven van Porto. Later op de dag werd Godts in de Portugese stad gesignaleerd in het gezelschap van PSG-adviseur (en feitelijk technisch directeur) Luis Campos.

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Sindsdien volgt de berichtgeving over de mogelijke toptransfer van Godts zich in rap tempo op. Zo zou Ajax inzetten op een transfersom van rond de 60 miljoen euro, en zou de speler zelf reeds een akkoord op hoofdlijnen met de Champions League-houder hebben bereikt. Ondanks zijn eerder uitgesproken wens om in Amsterdam te blijven, wil Godts de stap naar Parijs dolgraag maken en hopen op de medewerking van Ajax.

Verweij schrijft echter dat Ajax het openingsbod van PSG 'resoluut heeft afgewezen'. De Parijzenaars zouden een basisbedrag van 40 miljoen euro hebben geboden, dat door 'eigenlijk niet te missen' bonussen nog op zou kunnen lopen tot maximaal 45 miljoen. Cruijff is echter niet onder de indruk: "Het geboden bedrag is volgens hem zover van de gewenste som verwijderd dat er nog geen onderhandelingen zijn gestart of een tegenbod is gedaan", weet de clubwatcher.