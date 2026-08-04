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Olympiakos - NEC op tv: zo kijk je gratis naar de start van het Nijmeegse CL-avontuur

4 augustus 2026, 11:16
OLYNEC TV-artikel
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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N.E.C. speelt dinsdagavond in Griekenland de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus. De start van het Nijmeegse avontuur in het miljardenbal wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender? In dit artikel zet FCUpdate alles wat je moet weten over Olympiakos - N.E.C. voor je op een rijtje.

Hoe laat begint Olympiakos - NEC?

Het duel tussen de Griekse recordkampioen en NEC begint dinsdagavond (4 augustus) om 20.00 uur.

Wie fluit Olympiakos - NEC?

De UEFA heeft de ervaren Spaanse scheidsrechter José María Sánchez (42) aangewezen om het duel tussen Olympiakos en N.E.C. in goede banen te leiden. Sánchez floot afgelopen seizoen zes duels in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Op welke zender wordt Olympiakos - NEC uitgezonden?

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Het duel tussen Olympiakos en N.E.C. wordt in Nederland live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de zender te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing start rond 19.40 uur.

Hoe kijk je gratis naar Olympiakos - NEC zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de voorrondewedstrijd tussen Olympiakos en NEC gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

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Olympiakos - NEC

Olympiakos Piraeus
20:00
N.E.C.
Vandaag om 20:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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