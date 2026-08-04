Ajax maakt dinsdag na een lange soap eindelijk de komst van wereldkundig. De 34-jarige Duitse doelman wordt voor één seizoen gehuurd van FC Barcelona.

"Marc heeft een enorme staat van dienst en zijn kwaliteiten zijn alom bekend", reageert technisch directeur Jordi Cruijff van Ajax op de lang verwachte komst van Ter Stegen. "Hij is een directe versterking voor onze selectie. Marc en ik kennen elkaar goed en ik kijk ernaar uit om opnieuw met hem samen te werken. We zijn al geruime tijd met zijn komst bezig, dus we zijn erg blij dat hij zijn contract heeft getekend en hier kan beginnen", aldus Cruijff.

Ter Stegen staat al sinds de zomer van 2014 onder contract bij Barcelona, dat de doelman destijds voor zo'n 12 miljoen euro overnam van Borussia Mönchengladbach. Sindsdien speelde de 44-voudig Duits international maar liefst 423 officiële duels namens de Catalanen. Met Barcelona won Ter Stegen eenmaal de Champions League en werd hij in totaal zes keer landskampioen.

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De afgelopen seizoenen raakte Ter Stegen zijn basisplaats in Camp Nou echter kwijt. Daarom werd hij in het voorbije seizoen verhuurd aan competitiegenoot Girona, waar hij samenwerkte met de huidige Ajax-trainer Míchel. Een succes werd het niet: vanwege aanhoudend blessureleed kwam de Duitser slechts twee duels in actie voor de club, die uiteindelijk degradeerde.

Ajax wordt al sinds mei van dit jaar in verband gebracht met de komst van Ter Stegen. Al snel werd duidelijk dat het om een huurdeal zou gaan, waarbij de Amsterdammers slechts een bescheiden deel van het astronomische salaris van de doelman zou gaan betalen. Omdat Barcelona en Ter Stegen er onderling lange tijd niet uitkwamen over de financiële voorwaarden en de fiscale gevolgen, liep de overstap van de doelman aanzienlijke vertraging op. Van uitstel blijkt echter geen afstel te zijn gekomen.