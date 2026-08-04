Ajax is nog lang niet klaar op de zomerse transfermarkt. Jordi Cruijff wist de selectie van trainer Míchel al op een aantal posities te versterken, maar is nog lang niet uitgewinkeld. Daar staat tegenover dat vijf spelers volgens Voetbal International deze zomer nog mogen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Ajax versterkte zich deze zomer reeds met spitsen Marcos Leonardo en Tolu Arokodare, aanvallende middenvelder Julian Brandt en verdediger Daley Blind. In hun kielzog lijkt Marc-André ter Stegen eerdaags gepresenteerd te gaan worden als nieuwe keeper. Daarnaast staat Mika Godts nadrukkelijk in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Indien de Belg zijn toptransfer gaat maken, dan lijkt Noa Lang zijn beoogde opvolger.

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Tegenover de (mogelijke) komst van bovengenoemde spelers staan meerdere uitgaande transfers. Ajax nam al afscheid van Sean Steur (Newcastle United), Chuba Akpom (Ipswich Town), Sivert Manssverk (Sparta Praag) en Kian Fitz-Jim (Torino). De contracten van Wout Weghorst, Oleksandr Zinchenko en Takehiro Tomiyasu werden ondertussen niet verlengd, daarnaast werd Branco van den Boomen een transfervrij vertrek gegund ondanks een doorlopend contract.

Behalve een mogelijke opvolger voor Godts hoopt Cruijff deze zomer minimaal nog een extra verdedigende middenvelder aan te trekken. Voor de 'nummer 6'-positie heeft Ajax op dit moment enkel de beschikking over Youri Regeer. Voormalig Ajacied Edson Álvarez is voor die positie nadrukkelijk in beeld, zo werd de voorbije periode al duidelijk.

'Ajax heeft meerdere rechtsbacks op het lijstje'

Anton Gaaei stond deze zomer al in de belangstelling van Eintracht Frankfurt. De Duitsers pakten echter niet door, maar een vertrek van de Deense rechtsback is volgens VI nog altijd niet uitgesloten. "In dat geval mikt de club op een nieuwe rechtsback, die wat comfortabeler is als derde centrumverdediger, daarvoor zijn meerdere spelers in beeld", weet het weekblad.

'Sutalo, Itakura, Wijndal, Dolberg én Edvardsen mogen weg'

Bovendien zouden nóg vijf spelers deze zomer kunnen gaan vertrekken bij Ajax. "Naar biedingen voor Josip Sutalo, Ko Itakura en Owen Wijndal is de club ook bereid om te luisteren. Hetzelfde geldt voorin voor Kasper Dolberg en Oliver Edvardsen", weet VI. Itakura en Dolberg staan pas een jaar onder contract in Amsterdam. Ajax betaalde een jaar geleden twee keer 10 miljoen euro om de Japanner en de Deen over te nemen van respectievelijk Borussia Mönchengladbach en Anderlecht, maar beiden staan dus op de nominatie om nu alweer te vertrekken. Ook voor Sutalo (20,5 miljoen), Wijndal (10 miljoen) en in mindere mate Edvardsen (3 miljoen) betaalde Ajax in het verleden aanzienlijke bedragen.